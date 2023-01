Po pożarze na osiedlu Słonecznym straż apeluje o zdrowy rozsądek

Po pożarze na osiedlu Słonecznym w Szczecinie, w którym zginęła kobieta, straż pożarna apeluje do właścicieli aut o zdrowy rozsądek. Auta przed wieżowcem były tak gęsto zaparkowane, że strażacy na początku nie mogli podjechać wprost pod płonący blok.

Mówili o tym wszyscy świadkowie zdarzenia, z którymi udało nam się porozmawiać w niedzielę na ulicy Lnianej, kilka godzin po tragedii.

- Widziałem, jak wyciągano ludzi z wieżowca - relacjonował Wojciech Śliwiński. - Strażacy nie mieli jak wjechać. Musieli manewrować - na wstecznym, do przodu, na wstecznym, do przodu - żeby ustawić się pod odpowiednim kątem. Zajmowało im to po pięć minut.

Dodatkowym wyzwaniem dla strażaków było to, że okno płonącego mieszkania wychodziło nie na ulicę, ale na tę część osiedla, która jest trudniej dostępna.

- Oczywiście takich utrudnień nie da się w stu procentach wyeliminować, ale apelujemy do właścicieli aut po prostu o zdrowy rozsądek - mówi kpt. Franciszek Goliński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. - Jeżeli widzą, że dzieje się coś, co wymaga interwencji służb, na przykład pożar, to dobrze, żeby zastanowili się, czy nie warto wyjść z domu i przeparkować samochód, aby ułatwić dojazd do miejsca zdarzenia. My nie taranujemy aut, tak jak pokazują to na amerykańskich filmach.

Podczas pożaru na ulicy Lnianej oprócz dwóch autobusów podstawionych przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego zjawili się pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Oferowali wsparcie psychologiczne, przygotowali gorącą herbatę. Na czas interwencji straży pożarnej 37 osób trzeba było ewakuować, ale na szczęście po ugaszeniu pożaru okazało się, że ich mieszkania są w na tyle dobrym stanie, że mogą do nich wrócić i nie trzeba było szukać dla nich zastępczych lokali.

- Wyjątkiem jest jedna starsza pani. Zatrzymała się u członka rodziny mieszkającego na tym osiedlu - mówił w poniedziałek rzecznik MOPR Maciej Homis. - Zaoferowaliśmy jej miejsce w mieszkaniu chronionym dla seniorów, ale na razie odmówiła. Jeszcze jest roztrzęsiona, we wtorek będziemy rozmawiali o tym, w jaki sposób MOPR może jej pomóc. Nasi pracownicy w tej chwili rozeznają sytuację, rozmawiają z mieszkańcami. Odwiedzą 20 mieszkań. Na ten moment nie mamy sygnałów, żeby potrzebna była na przykład pomoc materialna.

W pożarze na ulicy Lnianej zginęła jedna z mieszkanek. Poza tym ucierpiało pięć osób, w tym szesnastoletnie dziecko.©℗

(as)