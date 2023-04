Nie dla ciężarówek. Niebezpieczna droga

Mieszkańcy Płonna, gmina Barlinek, od lat domagają się kontynuowania remontu drogi powiatowej, która prowadzi przez tę miejscowość. Co pewien czas słyszą, że jak tylko znajdą się na ten cel pieniądze, problem zostanie rozwiązany.

I tak mijają kolejne miesiące i lata. Pierwszy etap prac na drodze powiatowej zakończył się w 2018 roku. Wyremontowano wtedy odcinek, który prowadził do wioski od strony drogi wojewódzkiej nr 151, do wjazdu do Płonna. Na tym prace zakończono i trwa to do dziś. Mimo że droga jest drogą powiatową, do pierwszego etapu jej remontu musiała dołożyć pieniądze gmina Barlinek. Na ten cel przeznaczyła około 700 tys. zł. Inaczej tego fragmentu drogi najprawdopodobniej by nie wyremontowano. Dlatego co pewien czas mieszkańcy Płonna pytają, co z dalszą częścią inwestycji? Kiedy będzie można bezpiecznie przejechać przez całą wioskę? Kiedy poprawi się bezpieczeństwo pieszych,

