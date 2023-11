Na rynku pracy wskaźniki stabilne, ale ofert znacznie mniej

6,6 procent - najprawdopodobniej tyle wyniesie stopa bezrobocia za październik w województwie zachodniopomorskim, prognozuje Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Wskaźnik lekko rośnie w porównaniu do września 2023. Jednak wielkiego załamania na rynku pracy nie należy się spodziewać, choć niepokojący może być fakt, iż liczba ofert maleje. Nie tylko w stolicy regionu i w całym Zachodniopomorskiem, ale również w kraju.

W minionym miesiącu pracodawcy w Polsce opublikowali 256,5 tys. nowych ogłoszeń o pracę, czyli o 17 proc. mniej niż w analogicznym miesiącu przed rokiem - wynika z badania Element dla Grant Thornton Polska, jednej z wiodących organizacji audytorsko-doradczych w kraju. Według ekspertów firmy to jedna z najniższych dynamik odnotowanych w ostatnich latach. Średnia krocząca z ostatnich trzech miesięcy spadła w październiku z 9 proc. aż do 14 proc., co jest najniższym wynikiem od lutego 2021 roku. Wydaje się, że po okresie stabilizowania się sytuacji na polskim rynku pracy w okresie od wiosny 2022 roku do lata 2023 roku, ponownie mierzymy się z tendencją spadkową popytu na

...