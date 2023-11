Przez pasję do pracy

Swoje umiejętności zawodowe zaprezentowali m.in. uczniowie szkoły branżowej i technikum. O swoich sukcesach w pracy mówili doświadczeni specjaliści. Fot. ZS w Policach

Sami uczniowie przedstawili swoje umiejętności zawodowe: gastronomiczne, hotelarskie, cukiernicze, elektryczne oraz chemiczne. Zrobili to z okazji Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych w Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach.

Podczas wydarzenia także zaproszeni przedstawiciele różnych zawodów opowiadali o swoim sukcesie zawodowym, o ścieżce kształcenia, jaką wybrali, oraz o umiejętnościach, które pomagają im w realizacji planów zawodowych.

– ETUZ to spotkanie dla uczniów, którego celem jest ukazanie pracy w różnych zawodach, pozyskanie informacji na temat ścieżki kształcenia prowadzącego do sukcesu zawodowego – tłumaczy Mateusz Frąckowiak, rzecznik Powiatu Polickiego (organu prowadzącego szkołę organizującą to wydarzenie).

