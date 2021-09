Na Gumieńcach: jezioro różnych racji. Co z tym Słonecznym?

Przez lata nad jego brzegiem funkcjonowała miejska plaża. Choć jeziorem jest tylko z nazwy. Formalnie to utworzony jeszcze przed wojną zbiornik retencyjny, którego głównym zadaniem była ochrona przeciwpowodziowa okolicznych terenów. Mowa właśnie o jez. Słonecznym, którego spiętrzenie, czyli lustro wody, jest utrzymywane obecnie na poziomie niemal krytycznym.

- Jezioro starzeje się i wypłyca w takim tempie, że jeśli nie powstrzymamy tego procesu, to zmieni się w bagno. Choć już w obecnym stanie stanowi zagrożenie dla wodnej fauny, a szczególnie ryb żyjących w tym akwenie - nie kryje obaw nasz Czytelnik (dane do wiadomości redakcji).

Poziom wody w Jeziorze Słonecznym jest teraz dramatycznie niski. Miejscami łachy osadów i mułu wystają ponad jego taflę. Woda, cofając się, odsłoniła śmietnisko zalegające na przybrzeżnym dnie. Do tego trzcina i tatarak zagarniają coraz większą powierzchnię jeziora. Na naszych oczach Słoneczne zamiera?

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

@Albin 2021-09-13 21:40:27 na razie to jest zlewnia ścieków z działek, przez które te rzeczki przepływają

nxx 2021-09-13 20:36:57 do "WÓD POLSKICH" pierwsza sprawa to wyegzekwowanie na smrodosowcach artykułu 27 prawa wodnego: odciąć działki pasami ochronnymi od koryt Bukowej i Wierzbaka, a zanim te pasy zostaną odtworzone (bo przed 1990 były) - regularnie kontrolować stan zanieczyszczenia wody przed i za smrodosami i łoić kary za nielegalne zrzuty ścieków i nawozów do tych strumieni.

@Albin 2021-09-13 19:53:50 Radny Słowik chciał wykorzystać wodę z basenów może tutaj ją wykorzystać skoro ludzie mogli się w niej kąpać

bush 2021-09-13 18:51:09 A sianokosy przy jeziorku to kiedy były ostatni raz?

Albin 2021-09-13 18:23:42 To jeziorko nie podlega miastu - należy do PZW/Wody Polskie? natomiast zlewanie brudnej wody z ulic bezpośrednio do niego to nie jest dobry pomysł...

Weger 2021-09-13 18:22:25 To wina Wód Polskich kierowanych przez nieudaczika Duklanowskiego.

BArt 2021-09-13 17:08:29 Brak odpowiedniej wielkości przepustów, co widać było podczas tegorocznych burz, zalane ulice, garaże, samochody i budynki zamiast skierować te opady do jeziora. No ale jak miastem rządzi facet który jest zbyt leniwy aby wychylić tyłek zza stołka...

Kamil 2021-09-13 16:59:18 Amerykanie i Chinczycy wysłali na Marsa łąziki. W Szczecinie jest problem z utrzymaniem wody w stawie gdzie 50 metrów od niego na Derdowskiego przy byle opadach zalewa tak ulicę że utonąć można.