Leczyła raka niekonwencjonalnymi metodami

Rak trzustki

2023-11-14 11:18:06

1% dożywa roku, dziękujemy medycyno. Testosteron norma 30 lat temu dwa razy większa niż obecnie, bezpłodność na niespotykaną skalę. Dziękujemy medycyno. Co druga ciąża kończy się promieniem, 30 lat temu co dwudziesta, dziękujemy medycyno. Liczba dzieci z cukrzyca podwaja się co 5 lat. Dziękujemy medycyno. Choroby autoimmunologiczne i alergie, dziękujemy medycyno. Co się dzieje z medycyną?