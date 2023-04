Profilaktyka przede wszystkim. O raku na komendzie

Fot. Ryszard Pakieser

„Rak to nie wyrok" - to znane hasło było motywem przewodnim warsztatów, jakie odbyły się na terenie Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Spotkanie to odbyło się pod patronatem Komendanta Miejskiego insp. Piotra Makucha.

Szef szczecińskich policjantów zwrócił uwagę na istotę działań prewencyjnych - prewencja to działanie, które ma zapobiegać niewłaściwym zjawiskom. Jest tak samo ważna, jak profilaktyka zdrowotna. Nie bez powodu mówi się, że lepiej jest zapobiegać, niż leczyć.

Z tego też założenia wyszły dwie policjantki z KMP w Szczecinie, które postanowiły o siebie zawalczyć i przeszły cały cykl leczenia, aby pokonać „przeciwnika”. O tych m.in. wydarzeniach i swoich doświadczeniach opowiedziały podczas warsztatów organizowanych na terenie KMP wspólnie z Regionalną Fundacją Walki z Rakiem Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii.

O tym, jak ważne są badania profilaktyczne i jak przebiega proces leczenia onkologicznego, mówiła dr Magdalena Janeczek. Zwróciła szczególną uwagę na przyczyny, objawy i najczęściej występujące rodzaje nowotworów u kobiet.

Podczas spotkania panie uczyły się samobadania piersi na specjalnie przygotowanych fantomach. Dodatkowo uczestniczki spotkania miały możliwość zmierzenia ciśnienia krwi i oznaczenia poziomu cukru. ©℗

