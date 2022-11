Latarnie pozostaną, tam gdzie stoją. Wąsko i brak miejsca w al. Wyzwolenia – tłumaczy inwestor

Nie będzie żadnych korekt w obecnej lokalizacji nowych słupów oświetlenia na najwęższym odcinku przebudowywanej al. Wyzwolenia. To ich miejsca docelowe, w których zostały ustawione. Tak wynika ze stanowiska spółki Tramwaje Szczecińskie, jakie otrzymaliśmy w odpowiedzi na zastrzeżenia mieszkańców kilku kamienic co do ich obecnego usytuowania oraz na nasze pytania.

O problemie napisaliśmy na naszych łamach w miniony piątek w artykule pt. „Z latarniami w oknach?". Jak się okazuje, alternatywy, jeśli chodzi o ewentualną korektę miejsc, w których słupy zostały ustawione, nie ma. Jak podnosili Czytelnicy, którzy zwrócili się do redakcji z prośbą o interwencję, te na odcinku za skrzyżowaniem z ul. Lubomirskiego w kierunku ronda Giedroycia (prawa strona, gdzie znajdują się kamienice) znalazły się zbyt blisko okien ich mieszkań i balustrad balkonów. W przypadku tych ostatnich w takiej

