Z latarniami w oknach? Efekt uboczny rewolucji torowej w alei Wyzwolenia

Czy nasze mieszkania nocami będą rozświetlać lampy ulicznych latarni? Czy będą narażone na zwiększone ryzyko złodziejskich włamów, bo tak blisko usytuowane zostały nowe słupy, że od balkonów są dosłownie na wyciągnięcie ręki? Takie obawy mają mieszkańcy, przed których kamienicami przy al. Wyzwolenia w Szczecinie trwa jedna z odsłon tzw. torowej rewolucji.

Aktualnie na odcinku od Szpitala Rehabilitacyjnego do ronda Jerzego Giedroycia wymieniane są m.in. nawierzchnia, trakcja tramwajowa. Latarnie, które mają oświetlać najwęższą część przebudowywanej alei, zostały tam zamontowane w taki sposób, który będzie bardzo szkodliwy dla mieszkańców kamienic znajdujących się wzdłuż niej. Rzecz dotyczy prawej strony tego fragmentu w kierunku Niebuszewa-Bolinka. Słupy usytuowano - jak twierdzą zainteresowani na podstawie przez siebie dokonanych wyliczeń - w odległości nie większej niż 40-50 cm od okien ich mieszkań. Nie dotyczy to jednej tak posadowionej latarni, ale niemal wszystkich na tym odcinku. Trzy z czterech kamienic graniczących z pasem przebudowywanej drogi ma od frontu balkony, przez co

...