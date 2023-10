Laptopy już w domach czwartoklasistów. Akcja zakończy się jeszcze w tym tygodniu

Abc

2023-10-31 13:19:50

Przecież rodzice mają socjal 500.300 plus itdl mogą sobie sami kupić no ale papierosy o alkohol same się nie kupią ,nikt przecież nie sprawdza na co jest przepisany socjal który sponsorują pracujący i podatnicy ,kazdy obywatel polski powinien dostać takiego laptopa nam się należy też !!!