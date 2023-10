Kiedy laptopy w domach czwartoklasistów?

Choć w całej Polsce są już gminy, które - poprzez dyrektorów szkół - przekazały czwartoklasistom z podstawówek darmowe laptopy do nauki, szczecińscy uczniowie wciąż na nie czekają. Warszawskie dzieci otrzymały już ponad 22 tysiące laptopów, dzieci z Krakowa - niemal 9 tysięcy, a z Wrocławia prawie 7 tysięcy. Miasta i gminy otrzymują sprzęt sukcesywnie - Ministerstwo Cyfryzacji wyznaczyło sobie czas do końca 2023 roku. Według danych resortu do rodziców 10-latków w całej Polsce trafiło już niemal 40 tysięcy różnych modeli laptopów.

Darmowe laptopy zamawia gmina - jako organ prowadzący szkoły, ale ich przekazanie rodzicom leży już w gestii dyrektorów placówek oświatowych.

- Tylko w Szczecinie - na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej - mamy 3468 uczniów klas IV w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin, w szkołach prowadzonych przez inne organy - 528 czwartoklasistów - wyjaśnia Marta Kufel z Centrum Informacji Miasta. - Wszystkie formalności zostały dopełnione, teraz dyrektorzy czekają na sprzęt. Zamówiliśmy 3493 laptopy, które mają do końca

...