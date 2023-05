Kontrola w Gryfii po skargach na nocne hałasy

O jej! Paniusia musi smacznie spac po nocy i innych pracowitych tez wysyla do lozka. Pewnie paniusia pracuje u najwiekszego w miescie pracodawcy (urzad miejski) i razem z kolezankami narzeka przy kawce, ze rzad za malo daje kasy na wspaniale urzednicze pomysly. A roboty drogowe w miescie prowadzicie tak jak paniusia pisze, za dnia, bez pospiechu i halasu. Za to latami. Nie kazdy tak pracuje. Pora przywyknac.

czytelniczka kuriera

2023-05-16 10:22:24

Ciekawe czy Nierób i Jędrek też tak by gęgali jakby mieszkali gdzieś w pobliżu i gdyby to oni nie spali przez takie hałasy po nocach. I Jakby się czuli gdyby im ktoś powiedział to weź se tabletke. Ale oni sobie pewnie smacznie śpią w swoich łóżeczkach gdzieś daleko i mają w to w d...e. A poza tym ci ludzie co tam pracują też mają prawo w nocy spać. Nie trzeba koniecznie przecież tego robić w nocy. A może tak im by kazać zapie.....ć po nocach. Całkowity brak empatii.