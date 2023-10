Koniec mitręgi mieszkańców. Stargard i Kołobrzeg mają biura paszportowe

W piątek, 6 października, w Stargardzie i Kołobrzegu otwarto biura paszportowe.

Terenowy punkt paszportowy w holu starostwa przy ul. Skarbowej w Stargardzie, który wrócił do miasta po 20 latach, będzie czynny w poniedziałki i środy od godz. 8 do 15, zaś w piątki będzie przyjmował o dwie godziny krócej, tj. do godz. 13.

W holu starostwa w miniony piątek od rana ustawiała się kolejka oczekujących. Jako pierwsza została obsłużona Agnieszka Słowińska.

- Miałam akurat jechać do Łobza złożyć wniosek o wydanie paszportu, ale w czwartek zobaczyłam w internecie, że biuro będzie otwierane w Stargardzie - mówi stargardzianka. - Wstałam wcześnie i jeszcze przed godziną 6 stanęłam w kolejce.

Agnieszka Słowińska i Alicja Motyl były pierwszymi petentkami biura w Stargardzie. Otrzymały podarki od starosty i wojewody zachodniopomorskiego.

- Wstyd, że przez dwadzieścia lat trzecie pod względem wielkości miasto w województwie takiego punktu nie miało - mówi pan Witold, stargardzianin. - Już dawno powinni takie biuro tutaj otworzyć, a nie zmuszać mieszkańców do jeżdżenia do innych miast.

Starostwo

...