Do Kołobrzegu powinno wrócić biuro paszportowe. Starosta znów prosi wojewodę

W 2006 roku decyzją wojewody zachodniopomorskiego w Kołobrzegu zlikwidowane zostało biuro paszportowe. Od tego czasu mieszkańcy miasta, którzy chcą otrzymać paszport, muszą fatygować się do Koszalina lub do Gryfic i to dwa razy.

Pierwszy raz w celu złożenia wniosku, drugi po odbiór gotowego dokumentu. Kołobrzeżanie mają dość takiej uciążliwości i apelują o to, aby biuro paszportowe znów zaczęło działać w mieście. Pomysł popiera starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski. Kilka dni temu zwrócił się do wojewody z sugestią ponownego uruchomienia placówki. Nie jest to pierwsza taka prośba. Starosta zabiegał o to poprzednio w 2011 roku, zatem 11 lat temu. Zdaniem Tomasza Tamborskiego decyzja o likwidacji biura paszportowego naraziła 78 tys. mieszkańców powiatu kołobrzeskiego na dodatkowe koszty finansowe ponoszone przez konieczność dwukrotnego dojazdu do Koszalina lub Gryfic.

- (…) Pragnę

...