Koniec „Kunca Korytarza”

Byliśmy tam raz kilka lat temu . Wciśnięto nam butelkę wina za horrendalna kwotę. Reszta też jak paragony grozy. Zabrakło owiecek do strzyżenia ? To już druga restauracja na Marszałkowskim zamku która zakończyła działalność. Też z winy pisu czy z czynszów?

Byłam ostatnio w tej "restauracji" z zagranicznymi gośćmi. Myślałam, że ze wstydu się spalę, wszak mieści się w Zamku, reprezentacyjnym budynku Szczecina. Jedynie przystawki śledziowe można było zjeść z apetytem. Bagietka wyschnięta, na ponad 10 osób podanie kilku kromek to chyba jakieś nieporozumienie. Główny posiłek niedoprawiony, podany na papierze, który pod wpływem sosu rozmiękł i stanowił dodatek konsumpcyjny do potrawy. Żałosne to było.

obserwator

2023-07-25 10:26:21

Współczesny Szczecin to bardzo specyficzne miejsce dla jakiegokolwiek biznesu, a w tematach kulinarnych to już można zapomnieć. Szczecin w swojej powojennej historii miał dwa kultowe miejsca Kaskada (no i jej tragiczny koniec) oraz Bar Extra (wiadomo śladu nie ma po nim) Niestety współczesny mieszkaniec grodu nad Odrą w tematach kulinarnych do szczęścia potrzebuje worek kartofli, kilo rąbanki, beczka kapuchy kiszonej ewentualnie słoik ogórków kiszonych no i przerośnięte pół litra !