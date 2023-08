Jak polski arystokrata wpłynął na rozwój niemieckiej kultury

Szczeciński antykwariusz Wojciech Lizak zaprezentował w Pałacu Lipskich w Lewkowie w Wielkopolsce wystawę zatytułowaną „Obecność Radziwiłłów w życiu kulturalnym Berlina". Na wernisażu pojawił się m.in. ambasador RP w Berlinie Dariusz Pawłoś.

- Jeśli chodzi o politykę, to bliżej niż do Antoniego Radziwiłła, zwolennika totalnego kompromisu z Niemcami, męża dalekiej kuzynki króla pruskiego, jest mi właśnie do Lipskich, którzy byli przeciwnikami takiej postawy. Nie zmienia to faktu, że Antoni Radziwiłł, kiepski polityk, był wielkim artystą - opowiada Wojciech Lizak.

Radziwiłł uchodził za zdolnego litografa, a także prawdziwego wirtuoza gry na wiolonczeli. Skomponował muzykę do „Fausta" Goethego i inne utwory. To jednak nie wszystko. Był ważnym sponsorem niemieckiej kultury. We wszystkich jego posiadłościach funkcjonowały sale koncertowe, w których występowali znani muzycy. Przewinęła się

...