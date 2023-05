Szczecińskie dziedzictwo – ważne i zapominane

Rozmowa z Wojciechem Lizakiem, właścicielem szczecińskiego antykwariatu „Wu - eL"

- Ubolewa pan nad tym, że szczecińskie elity nie dbają o kulturowe dziedzictwo „Solidarności"…

- Tak, pozwalają je wymazać. Obojętność na dziedzictwo kulturowe to cecha charakterystyczna naszego miasta. W pewnym sensie pozwoliliśmy wydrzeć sobie „Solidarność". Weźmy Gdańsk - funkcjonuje tam potężne Europejskie Centrum Solidarności. U nas to, co chwalebne w naszej przeszłości, przecieka przez palce. Pamiętam, że gdy przyjechałem do Szczecina w 1974 toku, obraz takiego Guido Recka, założyciela Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie, potrafił kosztować połowę tego, co wydawało się wtedy na samochód „Syrenka". Czyli dużo. Teraz to nie do pomyślenia.

- Może „Solidarność" po prostu mało kogo obchodzi?

- Jest takie zjawisko, że drugie pokolenie bywa mało zainteresowanie zasługami ojców i matek. Znam przypadek, że rzeczy jednego z bohaterów szczecińskiej „Solidarności" zostały wyniesione na śmietnik. Ale za to trzecie pokolenie ma inne podejście, wraca do historii, chce się czegoś dowiedzieć. Uważam, że

...