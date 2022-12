Flisactwo docenione. Piąta polska tradycja wpisana na listę UNESCO

Tradycje flisackie zostały wpisane na Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO. Poinformowało o tym 1 grudnia br. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Flisactwo w Polsce ma szczególnie długą historię i bogatą tradycję na Podkarpaciu, ale współcześnie flisacy dali się bliżej poznać również mieszkańcom odległego Pomorza Zachodniego - za sprawą organizowanego przez wiele lat Flisu Odrzańskiego, którego uroczyste zakończenie odbywało się w Szczecinie. Na Dolnym Śląsku powstało nawet stowarzyszenie skupiające flisaków odrzańskich: Polski Cech Flisaków, Szkutników i Sterników.

- Nasze polskie dziedzictwo kulturowe - niezwykle bogate i cenne - ponownie zostało docenione na forum UNESCO - powiedział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, odnosząc się do decyzji podjętej przez Międzyrządowy Komitet ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego podczas 17. sesji w Rabacie w Maroku. - To dla nas wielka radość i powód do dumy.

