Rozpoczęła działalność katedra UNESCO. Uniwersytet Szczeciński chce pomóc współczesnemu światu

Na Uniwersytecie Szczecińskim wystartowała katedra UNESCO na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społecznego. Ta jednostka włącza szczecińską uczelnię w globalną strukturę mierzącą się z najważniejszymi problemami współczesnego świata.

- To fantastyczna inicjatywa - cieszył się rektor US prof. Waldemar Tarczyński podczas uroczystej inauguracji przedsięwzięcia. - Przeszliśmy skomplikowane procedury, spełniliśmy wymogli formalne. Stajemy się katedrą ułatwiającą otwarty dostęp, zrównoważony rozwój, walkę o prawa człowieka w świecie. W świecie jest takich katedr 850. W Polsce - 10. Mam nadzieję, że prace prowadzone w tej katedrze będą nie tylko znane na całym świecie, ale będą współczesnemu światu służyły.

Katedrą kieruje socjolog prof. Maciej Kowalewski. Powiedział, że będzie ona interdyscyplinarną jednostką badawczą. Ma wypracować nowy model wytwarzania i upowszechniania wiedzy. W tę inicjatywę zaangażują się naukowcy reprezentujący różne dziedziny - prawnicy, ekonomiści, specjaliści od zdrowia publicznego.

- Nas interesuje zrównoważony rozwój społeczny, czyli myślenie o rozwoju w taki sposób, żeby nie ograniczać potrzeb przyszłym pokoleniom, i żeby włączać w ten proces grupy, które do tej pory były pomijane - mówił uczony. - Wszelkiego rodzaju polityki równościowe, dbałość o środowisko, przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmiany klimatu, przeciwdziałanie nierównościom społecznym - to zwykle się mieście w haśle zrównoważonego rozwoju społecznego. To, co wyróżnia Szczecin, to to, że naukowcy starają się tworzyć wiedzę, która jest wykorzystywana w politykach publicznych, w rozmaitych strategiach porządkujących funkcjonowanie społeczności regionu. Teraz chcemy to robić we współpracy międzynarodowej. Mamy trochę doświadczeń z regionu, doświadczeń badawczych, chcemy się nimi podzielić z ludźmi z całego światu.

Jak ocenia prof. M. Kowalewski, wobec aktualnych wyzwań stojących przed ludzkością potrzebny jest nowy model uprawiania wiedzy - przekraczający granicę uniwersytetu, niezależny od świata polityki i korporacji, dający szansę na międzynarodową współpracę. ©℗

Alan Sasinowski