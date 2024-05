Piłka nożna. Kobieca Pogoń na piątkę

Szczecińskie piłkarki nożne wygrały w Koninie z wielokrotnymi mistrzyniami kraju i na dwie kolejki przed końcem sezonu zapewniły sobie pierwszy w historii ekstraligowy medal i wciąż liczą się w grze o złoto.

Orlen Ekstraliga piłkarek nożnych: MEDYK Konin - POGOŃ Szczecin 1:5 (1:2); 0:1 Emilia Zdunek (25), 0:2 Natalia Oleszkiewicz (28), 1:2 Grigoria Pouliou (32), 1:3 Emilia Zdunek (58), 1:4 Kornelia Okoniewska (78), 1:5 Karolina Łaniewska (90).

POGOŃ: Anna Palińska - Alicja Dyguś, Kinga Bużan (84 Zuzanna Rybińska), Julia Brzozowska (84 Patrycja Michalczyk), Weronika Szymaszek - Martyna Brodzik, Zoe Maxwell, Emilia Zdunek (77 Karolina Łaniewska), Agnieszka Garbowska (68 Kornelia Okoniewska), Zofia Giętkowska (68 Jaylen Crim) - Natalia Oleszkiewicz

W 25. minucie Maxwell podała do Giętkowskiej, która idealnie dośrodkowała do Zdunek, a kapitanka Pogoni nie dała szans bramkarce Medyka. Trzy minuty później Oleszkiewicz wreszcie przełamała strzelecką niemoc i po kilku spotkaniach bez zdobyczy bramkowej wpisała się na listę strzelczyń. Chwilę później kontaktowego, lecz jak się później okazało, jedynego gola dla Medyka zdobyła Pouliou. Po zmianie stron do głosu dochodziły jedynie podopieczne trenera Piotra Łęczyńskiego. W 58. minucie Zdunek skompletowała dublet, a ostatnie dwie bramki padły łupem rezerwowych, Okoniewskiej oraz Łaniewskiej. (mij)