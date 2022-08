Drobimex inwestuje miliony i modernizuje zakłady

Ponad 25 milionów euro do połowy 2023 roku zainwestuje Drobimex w nowoczesne maszyny i procesy, dzięki którym zwiększy produkcję i uczyni ją bardziej ekologiczną. To kolejny etap największej w historii firmy inwestycji, której łączna wartość wyniosła dotychczas ok. 100 mln euro. Przeprowadzona w ostatniej dekadzie kompleksowa modernizacja zakładów zmieniła Drobimex z niewielkiej, lokalnej firmy w jednego z największych producentów drobiu na polskim rynku i konkurencyjnego dostawcę na rynkach zagranicznych.

Jej prezes, Klaus Roppel, w miniony wtorek w Szczecinie przybliżył krótko historię spółki, a także przedstawił ostatnie inwestycje i osiągnięcia oraz plany inwestycyjne na najbliższe lata. Spotkanie, na którym się pojawili przedstawiciele firm i organizacji współpracujących z Drobimexem, było również okazją do świętowania 70. urodzin Klausa Roppla. Życzenia i gratulacje składali m.in. Jacek Wójcikowski, dyrektor Centrum Inicjatyw Gospodarczych, który odczytał list od marszałka zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, wojewódzki lekarz weterynarii Maciej Prost czy burmistrz

...