Dokupią dwa elektrobusy. Ze wsparciem bezzwrotną pożyczką z funduszu

Najwcześniej w przyszłym tygodniu okaże się, za jaką cenę i jacy dostawcy są gotowi dostarczyć Szczecinowi dwa nowe fabrycznie miejskie autobusy przegubowe z napędem elektrycznym. Czy będzie to - tak jak dotychczas - znów tylko spółka Solaris Bus&Coach SA czy też do rywalizacji staną i inni? Trzeci już termin składania ofert przesunięty został przez biuro ds. zamówień publicznych magistratu na 24 października.

Oba dwuczłonowe elektrobusy - tak jak dotąd wszystkie zakupione i eksploatowane tego typu pojazdy Solarisa w liczbie 14 - trafią do Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego Klonowica i następnie na trasy obsługiwane przez tego miejskiego przewoźnika. Przypomnijmy, że aktualnie po ulicach Szczecina jeździ osiem przegubowych autobusów z napędem elektrycznym, które dotarły do zajezdni SPA Klonowica we wrześniu ubiegłego roku. Miasto zakupiło je od spółki SOLARIS Bus & Coach SA za 32 344 080 zł przy dofinansowaniu w ramach projektu pn. „Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego wraz z infrastrukturą" z puli środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata

...