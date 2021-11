Zielony transport w okrojonej skali. Dotacji wystarczy na dwa elektrobusy

Miało być kolejnych osiem autobusów z napędem elektrycznym w Szczecinie. Nie licząc ośmiu już zakupionych i dostarczonych oraz sześciu zakontraktowanych z dostawą wiosną przyszłego roku. Tymczasem pojawią się ledwie dwa w optymistycznym scenariuszu najwcześniej w 2023 roku. Umowa na dofinansowanie ich zakupu bezzwrotną dotacją z puli środków, jakimi dysponuje na ten cel Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podpisana została w poniedziałek (8 bm.) i opiewa na nieco ponad 6 mln zł.

Pieniądze te w formie bezzwrotnej pożyczki przyznane zostały samorządowi Szczecina w ramach pierwszego rozdania (naboru do fazy I z przełomu ubiegłego i tego roku) wieloletniego programu priorytetowego, jak realizuje NFOŚiGW, pod nazwą „Zielony Transport Publiczny”.

Całkowita wartość projektu po weryfikacji przez władze miasta wniosku o dotację, ma zamknąć się kwotą 12,3 mln zł, tj, zakup tych dwóch przegubowych elektryków z niezbędną infrastrukturą do ich zasilania i obsługi. Przy czym kwalifikowany koszt tejże inwestycji zakładany jest na poziomie 8,8 mln zł. Przyznana dotacja z programu ZTP ma wynieść do 6 123 000 zł.

Według założeń, będą to niskopodłogowe, klimatyzowane fabrycznie nowe autobusy z napędem elektrycznym o mocy 145 kW, przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Każdy z zasilanych bateriami autobusów ma być przystosowany do przewozu jednorazowo co najmniej do 120 pasażerów, przy zapewnieniu w nich minimum po 35 miejsc siedzących.

Mirosław Winconek

