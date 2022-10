Do Polic z opóźnieniem. Miasto kończy SKM

.

2022-10-18 16:09:54

Miasto i prezydent daja rade w panstwoe spolki pk.p i tym podobne w lesie od lat nawet nie potrafia dofinansowania 500 mln wykorzystac z UE ! SKANDAL a mieszkancy jada jak sardynki w autobusach 107,101 i innych a mogli by juz dawno w klimatyzowanych pociagach z Polic do Szczecina w 15 minut no ale w tym kraju NIE DA SIE ! tak to jestj ak sie zatrudnia nie ekspertow tylko nei wiadomo kogo-bo eksperci nie chca realizowac ich programu