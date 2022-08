Firm mało, oferty drogie. Otoczenie SKM z wydatkami ponad plan

Na palcach jednej ręki można nadal policzyć firmy drogowe zainteresowane urządzaniem miejskiego otoczenia przystanków przyszłej Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Z reguły są to te same podmioty, które dotąd takie zadania już wykonały albo je obecnie realizują, a ceny, jakie oferują, niezmiennie szybują w górę. Ich aktualne kalkulacje - w zależności od lokalizacji i zakresu zleceń - są wyższe o 50 do ponad 80 proc. w stosunku do oczekiwań zamawiającego, którym jest komunalna spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

W ubiegłym tygodniu minął termin składania ofert w ponowionych przetargach dla przystanków w Zdrojach i na Stołczynie (Glinkach) oraz rozpisanym po raz trzeci postępowaniu dla przystanku przy Cmentarzu Centralnym w rejonie skrzyżowania ulic Ku Słońcu i Sikorskiego. Do pierwszego z nich stanęły dwie lokalne spółki ze Szczecina: Musing Bud (z ceną 3 162 400 zł) i Elbud (z kwotą 3 850 tys. zł). W drugim jedynym oferentem okazał się Elbud (z wynagrodzeniem na poziomie 7 812 tys. zł), a w tym ostatnim pojawiła się tylko firma KRISTONE Krystian Suda z siedzibą w Płotach (z

...