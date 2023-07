Pijacki terror na Pomorzanach. Nocne krzyki i biesiady

Do naszej redakcji wpłynął dramatyczny w treści list. Jego autorka napisała: „Zwracam się do Państwa w sprawie gwałtownie rosnącego zagrożenia w rejonach ulic Orawskiej, Ruskiej, Legnickiej i Powstańców Wielkopolskich. Na skrzyżowaniu al. Powstańców Wielkopolskich i ul. Orawskiej notorycznie odbywają się burdy, bijatyki, pijani mężczyźni zaczepiają kobiety, dochodzi do kradzieży. Wraz z sąsiadkami czuję się zagrożona. Na klatkach SM „Zdrowie" oraz za budynkiem od strony Orawskiej 24-25 notorycznie odbywają się alkoholowe libacje. Przebywanie w tych okolicach lub przechodzenie grozi utratą życia i zdrowia".

O ulicy Orawskiej na szczecińskich Pomorzanach zaczęło ostatnio znowu być głośno za sprawą zdemolowanej wiaty tramwajowo-autobusowej. Kilka dni temu wybito w niej szyby powodując znaczne straty. Wiata służyła nie tylko pasażerom komunikacji miejskiej. Gdy już odjechał ostatni tramwaj bądź autobus, przystanek stawał się miejscem spotkań okolicznej żulerni, która okupowała ją praktycznie do białego rana. Na facebookowej grupie „Pomorzany" zamieszczono ostatnio zdjęcie zdewastowanej

...