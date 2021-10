Dwa koncerty na początek. We Free Blues Clubie

Wydarzenia muzyczne wróciły do szczecińskiego klubu Free Blues Club. W sobotę o godz. 21 odbędzie się koncert Łukasza Drapały & Chevy ze Szczecina. Na scenie zaprezentuje się również grupa Man In The Box z Poznania.

Łukasz Drapała & Chevy to projekt, który powstał w 2017 roku. Inicjatorami byli wokalista Łukasz Drapała i gitarzysta Tomek Jóźwiak. Kwartet świetnie czuje się zarówno w małych, klubowych przestrzeniach, jak i na dużych festiwalowych scenach. Mają na koncie występy w Pol’and’Rock Festival, Spring Break Festival, Woodstock Ukraina, Żagle 2021, Dolański Gróm, Bies Czad Blues, Wild Fest. W 2019 roku ukazał się ich debiutancki album pod tytułem „Potwory”. W trakcie nagrywania płyty zespół współpracował m.in. ze Zbigniewem Hołdysem, Grzegorzem Skawińskim, Andrzejem Puczyńskim, Tomaszem „Kasprolem” Kasprzykiem, Tomaszem „Zedem” Zalewskim, Andrzejem Karpem. Utwory takie jak „Król”, „Homini”, „Contra”, „Nienawidzę”, „Farbowane lisy” gościły na największych rockowych listach przebojów w Polsce.

Z kolei Man in the BOX jest pierwszym w Polsce zespołem grającym show muzyczne pod tytułem Tribute to grunge.

Grupa zagra m.in. największe hity takich zespołów jak Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, oraz Alice in Chains, powstałe na początku lat 90-tych poprzedniego wieku w Seattle. Zespół pragnie wskrzesić ówczesnego ducha alternatywnego rocka.

(KK)