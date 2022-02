Zlikwidowano trzy nielegalne salony gier w Szczecinie

Zachodniopomorska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), przy wsparciu szczecińskich policjantów, zamknęła ostatnio trzy nielegalne salony gier hazardowych w Szczecinie. Zabezpieczono 14 komputerów, trzy automaty do gier oraz gotówkę (ponad 5,5 tys. zł). We wszystkich lokalach znaleziono osoby poszukiwane.

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej ustalili, że w jednym z lokali w szczecińskiej dzielnicy Dąbie działa nielegalny punkt hazardowy. Funkcjonariusze Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego (ZUSC) podjęli działania mające na celu sprawdzenie, czy w lokalu faktycznie oferowane są nielegalne gry. Po bezskutecznym wezwaniu do otwarcia drzwi przez w środku, otworzono je siłą. W pomieszczeniu było trzech mężczyzn (obywateli Polski i Białorusi). Obecni na miejscu policjanci ustalili ich tożsamość. Okazało się, że jeden z mężczyzn jest osobą poszukiwaną, dlatego został przekazany przybyłemu na miejsce patrolowi policji. Podczas przeszukania zabezpieczono pięć komputerów, na których oferowano nielegalne gry hazardowe online, telefon komórkowy, modem oraz pieniądze – 1145 zł. W lokalu znaleziono też 5 g białej substancji, która zostanie zbadana pod kątem substancji narkotycznych.

Hazard zamiast sklepu

Kolejne działania dotyczyły pawilonu na targowisku na szczecińskim Prawobrzeżu, który – jak wynikało z szyldów wiszących nad lokalem – powinien sprzedawać suplementy i odżywki dla sportowców bądź słodycze. Funkcjonariusze bezskutecznie wzywali obecne w środku osoby do otwarcia zamkniętych drzwi. Tu też trzeba było je wyważyć. Wewnątrz pomieszczenia przebywało czterech mężczyzn (obywateli RP). W tym lokalu również znaleziono mężczyznę poszukiwanego listem gończym. Przekazano go policjantom z Komisariatu Policji Szczecin Dąbie. Funkcjonariusze ZUCS zabezpieczyli ponadto trzy automaty do gier hazardowych, telefon komórkowy oraz gotówkę (3,7 tys. zł).

Trzecią akcję przeprowadzono w centrum Szczecina – w nieoznakowanym lokalu w kamienicy. Tym razem również przebywające w zamkniętym od środka lokalu osoby nie chciały otworzyć drzwi. Ponownie funkcjonariusze ZUCS musieli użyć siły, aby się dostać do lokalu. Wewnątrz zastano osiem osób: pięciu mężczyzn i trzy kobiety (obywateli RP i Ukrainy). Okazało się, że jedna z kobiet była poszukiwana. W związku z tym została przekazana przybyłemu na miejsce patrolowi policji. W lokalu funkcjonariusze zabezpieczyli dziewięć komputerów służących do gier hazardowych, telefon komórkowy, modem oraz gotówkę (744 zł).

– Ponownie nasze działania pokazały, że miejsca nielegalnego hazardu to nie tylko gry, ale też miejsca, gdzie konsumuje się narkotyki oraz gdzie przebywają niebezpieczne osoby – podkreśla Małgorzata Brzoza, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. – We wszystkich trzech lokalizacjach u przebywających w nich osób znaleziono niebezpieczne przedmioty – różne noże. W jednym miejscu był mężczyzna, który miał przy sobie aż trzy modele noży.

KAS przypomina, że udostępnianie nielegalnych gier hazardowych jest w Polsce zakazane. Za tego typu działalność grożą wysokie kary finansowe: od 67 197,6 do 26 879 997,6 zł lub pozbawienie wolności do lat 3, albo obie te kary łącznie. Odpowiedzialności podlega zarówno urządzanie nielegalnych gier hazardowych (też w Internecie), jak i udział w takich grach. Uczestniczenie stanowi przestępstwo skarbowe zagrożone karą grzywny od 11 120 do 4 478 000 zł.

(Ksz)