Dwa nielegalne punkty hazardowe w Szczecinie zlikwidowane

Funkcjonariusze zachodniopomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali klasyczne automaty do gier oraz komputery w dwóch nielegalnych punktach w Szczecinie. Za nielegalne gry hazardowe grożą sankcje finansowe i kary więzienia.

– Funkcjonariusze Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego skontrolowali dwa miejsca, w których urządzono nielegalne salony gier hazardowych w Szczecinie – informuje Małgorzata Brzoza, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. – Skontrolowany lokal w szczecińskim Dąbiu był wykorzystywany do urządzania klasycznych nielegalnych gier hazardowych na tzw. jednorękich bandytach. Zabezpieczono w nim trzy automaty do urządzania gier hazardowych, telefon komórkowy oraz 3,7 tys. zł przeznaczone prawdopodobnie na wypłaty wygranych.

W drugim lokalu na szczecińskim prawobrzeżu zatrzymano 11 komputerów wykorzystywanych do nielegalnych gier, telefon oraz 989 zł. Tradycyjnie lokal był zamknięty dla przypadkowych gości. Mimo nawoływań funkcjonariuszy do otwarcia drzwi osoby znajdujące się wewnątrz lokalu postanowiły udawać, że nikogo tam nie ma. Funkcjonariusze musieli użyć siły, aby wejść do środka. W lokalu zastano pięć osób – dwóch Polaków i trzech obywateli Ukrainy.

– Wszystko wskazuje na to, że organizatorem nielegalnego procederu była Ukrainka – dodaje M. Brzoza. – Rola pozostałych osób zostanie zweryfikowana w postępowaniu przygotowawczym. Jeden z obywateli Polski był poszukiwany, bo zapomniał, że powinien odbywać karę pozbawienia wolności. Osobę tę przekazano funkcjonariuszom Komisariatu Policji Szczecin-Dąbie.

(Ksz)