Zielony spacer. Sobota wśród drzew i krzewów

Fot. Anna GNIAZDOWSKA

Kolejny spacer po Szczecinie z rozpoznawaniem drzew i krzewów odbędzie się w sobotę 24 czerwca. Pierwsza letnia wyprawa zapowiada się bardzo interesująco.

Tym razem przewodnik Paweł Madejski zaprasza na swój spacer urodzinowo-imieninowy. Rozpocznie się o godzinie 10.

– Zbieramy się przy dębie Paweł, który posadzony został przez grono moich przyjaciół przed rokiem – mówi P. Madejski. – Dla mniej zorientowanych – to okolice skrzyżowania alejki Juliana Fałata i ulicy Serbskiej. Spacerem przejdziemy wzdłuż alejki Juliana Fałata, Syrenich Stawów i Kąpieliska Arkonka aż do ulicy Miodowej gdzie albo na Polanie Białej, albo na Polanie Miodowej zakończymy go ogniskiem. Chętni mogą wcześniej zaopatrzyć się w odpowiedni zapas kiełbasek czy napitków. Spacer zakończy się około godziny 13-14. Drzewa i krzewy, które jeszcze przed dwoma miesiącami dopiero zaczynały wypuszczać pączki, teraz już w pełni rozwoju, pokażą nam w pełni ukształtowane liście – podstawowy element do rozpoznania gatunków.

