Pomysł na majówkę. Wszystkie magnolie Szczecina.

Podczas spaceru będzie można posłuchać ciekawych faktów na temat magnolii, a na koniec zasadzić kolejne drzewko. Fot. Anna GNIAZDOWSKA

Trwa nasz kurierowy konkurs na najpiękniejsze zdjęcie magnolii. Majówka to dobry czas na szukanie odpowiednich kadrów. Jest znakomita okazja, by w tym czasie wybrać się na tematyczny miejski spacer.

„Wszystkie Magnolie Szczecina” to nazwa wycieczki, która odbędzie się szlakiem tych niezwykłych, charakterystycznych dla naszego miasta roślin. Podczas spaceru będzie można nie tylko je podziwiać, ale również dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy. Na koniec wycieczki, w centrum Szczecina uczestnicy zasadzą kolejne drzewko magnolii. Każdy otrzyma też pamiątkowy magnes. Spacer poprowadzi przewodniczka Magda Hanusz. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona – uczestnicy muszą się wcześniej zarejestrować na stronie https://www.accredi.pl/magnolie/.

Spacer odbędzie się w poniedziałek 1 maja o godzinie 11 i potrwa około 2-3 godzin. Zbiórka przed Centrum Informacji Turystycznej, pl. Żołnierza Polskiego 20. Organizatorem jest Visit Szczecin, Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia i Szczecin Floating Garden.

* * *

A my przypominamy, że na zdjęcia magnolii w naszym konkursie czekamy do 8 maja. Należy wysłać je w zapisie cyfrowym (wielkość do 5 MB) na adres: konkurs@24kurier.pl. Każdy autor może przesłać maksymalnie jedną fotografię z krótkim opisem lub historią związaną np. z miejscem lub okolicznościami, w których powstało zdjęcie. Należy podać także imię, nazwisko, telefon kontaktowy. Zdjęcia można również załączyć w komentarzu pod specjalnym postem na naszym redakcyjnym profilu na Facebooku. Zapraszamy!

(aj)