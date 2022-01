Zieloni mają plan

- Dlatego jednym z głównych założeń gospodarki powinno być wskazanie nowego wskaźnika lub wskaźników, które będą brały pod uwagę takie kwestie, jak dobrobyt wszystkich obywateli, czyste powietrze, emisja gazów cieplarnianych czy też dystrybucja dóbr dostępnych dla wszystkich, np. do edukacji czy ochrony zdrowia - zwracał uwagę przewodniczący Zielonych. - Musimy również zadbać o stworzenie odpowiednich warunków podatkowych dla funkcjonowania firm i przedsiębiorstw w Polsce. Chcemy, aby preferencje podatkowe były skierowane do tych podmiotów, które przy swojej działalności i produkcji biorą pod uwagę neutralność klimatyczną, które biorą pod uwagę skutki, jakie ich działalność wywiera na środowisko, na klimat i jaki ma wpływ na lokalną społeczność. W przypadku przedsiębiorstw, których działalność szkodzi środowisku, powinniśmy stosować system podwyższonych opłat.©℗

Zieloni chcą odejść od wskaźnika PKB (produktu krajowego brutto) jako jedynej wytycznej dalszego rozwoju gospodarczego kraju. Uważają że jest przestarzały i anachroniczny, a przede wszystkim nie gwarantuje zapewnienia godnych warunków dla życia obywateli. Natomiast preferuje wzrost, który prowadzi - jak zwracał uwagę Przemysław Słowik - do katastrofy klimatycznej, czyli do drenażu surowców i środków, których zasoby na naszej planecie są ograniczone.

Komentarze

Dagmara 2022-01-31 18:39:09 Człowiek który chciał szczecinian wozić linią 75 zamiast na dworzec to na Łasztownię pełną kałuż chce wprowadzić neutralność klimatyczną. No to partia zielonych pociągnie Platformę w dół jako koalicjant.

David 2022-01-31 18:36:09 Najpierw niech uratuje zielony Szczecin. Odkąd Zieloni są w koalicji rządzacej z Krzystkiem to nasza zieleń ma się bardzo żle bo albo ją wycinają albo usycha. I to są fakty a nie programy pisane patykiem po wodzie, brudnej wodzie w Wiśle zasyfionej Czajką o której udajecie że nic nie wiecie

A dług 2022-01-31 18:18:21 Zadłużenie też będziemy jakoś inaczej liczyć ? Co na to banki np tak nachalnie reklamujący się eko BNP Paribas? Czy za każde pożyczone euro na ekonbedziemy mogli oddać 1 eurocent a resztę nam umorzą? Zieloni kłamcy nie mówią Polakom że koszt transformacji wyłącznie sektora energetycznego to ponad 560mld €. To są pieniądze których nigdy nie spłaca kolejne generacje Polaków... Obecne długi Polski to mały pikuś przy tym zadłużeniu jakie chcą nam zafundować ekofaszyści.

On 2022-01-31 17:59:08 Ci jak coś wymyślą, to człowiek się robi zielony ze złości. Co oni mają w tych głowach? Kto ich edukował?

AMG V8dizel 2022-01-31 17:54:28 W Niemczech do koryta doszli zieloni i benzynę mają już prawie po 2€juz nie wspomnę o inflacja zielony ład im się śni, najpierw była dziura ozonowa teraz ocieplenie klimatu ciekawe co jeszcze wymyślą?

Helikopter z Misia 2022-01-31 17:47:26 ten "plan" Pana Słowika nazywa się Great Reset , a jego autorem jest między innymi Klaus Schwab. Do roku 2030 zostanie zlikwidowana własność prywatna, nie będziesz miał nawet własnej łyżki i widelca. Znikną samochody, każdy budynek będzie musiał przejść remont generalny by spełnić wysokie wymagania co do energochłonności. Najprawdopodobniej posłuży to do przejęcia nieruchomości bo nikt nie zdoła opłacić kosztów tych działań. Tak jak mówił Pan Słowik na rynku zostanie tylko kilka firm z certyfika