Lewica: Recepta na Polski Ład

Panie Wieczorek , dla pana nie jest to "Drogi Ład" , jest pan przecież milionerem. Pana nieruchomości budzą powszechny podziw i zazdrość wielu szczecinian. Nic wielkiego się nie stanie jak towarzysze - milionerzy zapłacą teraz większe rachunki, większy podatek i większą składkę zdrowotną. Stać was. Prawicowy rząd już zadba , aby placówki służby zdrowia płaciły niskie rachunki.

buzek zawarł umowę o gaz z norwegii , pózniej był miller i mówił że interesuje go gaz tylko z rosji i zerwał umowę z norwgami .Było to 20 lat temu , krótką pamięć macie towarzyszu wieczorek.towarzysze zamilczcie tak bedzie uczciwiej.

Najtańszy gaz w Europie to rosyjski gaz pompowany rurami na podstawie wieloletnich dlugoterminowych umów. I tańszego nie widać ani z Norwegii czy USA. Tylko trzeba przedkładać interes Narodu nad własne partyjne widzisie. I trzeba bylo zawrzeć z Rosjanami normalne partnerskie umowy na zasadzie szacunku i ekonomii. Normalne kraje 76 lat po wojnie handlują z Rosją i Niemcami a nie przypominają ciągle jak to kiedyś ktoś kogo napadał.

na wysokim stanowisku w państwowej spółce od lat - to nie korupcja ale ekspercka wiedza - ta sama co gdy był zastępcą Jurczyka i prywatyzował tereny pod handel wielkopowierzchniowy co zaprowadziło obu do sądu jako oskarżonych...