Dla ratowania Alt Buchholtz - wszystkie ręce na pokład!

„W ocenie naszej i tysięcy Szczecinian, przeznaczenie tego terenu pod jakąkolwiek formę zabudowy, wiązałoby się z tragicznymi konsekwencjami dla okolicznej przyrody i doprowadziłoby do katastrofy dla bioróżnorodności lokalnego ekosystemu" - przekonują przedstawiciele szczecińskich Zielonych, po raz kolejny przekonując do zachowania w obecnym naturalnym stanie dawnego folwarku Alt Buchholtz, a także terenów zielonych wokół niego.

Opuszczony folwark i przez dziesięciolecia pozbawione ingerencji człowieka podmokłe tereny w tej północnej części Grzęzińca zostały odzyskane przez naturę. Tworząc z Alt Buchholtz unikatowe półdzikie miejsce w skali Szczecina. Przedstawiciele Partii Zielonych kolejny raz podjęli - jak mówią - działania wyprzedzające, aby zabezpieczyć to przyrodniczo wyjątkowe miejsce przed zniszczeniem.

Wszystkie ręce na pokład!

- Niestety, w 2010 r. został przyjęty miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Warszewo - Wkrzańska", dopuszczający zabudowę mieszkaniową na tym terenie. Nie możemy do tego dopuścić. Przede wszystkim poprzez zmianę zapisów w tymże planie, jak również w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Szczecina - podczas piątkowej (5 listopada) konferencji prasowej mówił Andrzej Radziwinowicz, sekretarz Partii Zielonych w Szczecinie. - Teraz zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy o włos od utraty unikatowej natury tego miejsca. Dlatego apeluję do wszystkich osób, którym zależy na przyrodzie Alt Buchholtz, aby działać: wszystkie ręce na pokład!

Scenariusz niezbędnych działań przedstawił radny Przemysław Słowik, współprzewodniczący szczecińskich Zielonych. Jego zdaniem, na obecnym etapie magistrat ma związane ręce w sprawie zmian w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Szczecina. Jednostronne ich wprowadzenie mogłoby się bowiem wiązać z wielomilionowymi stratami w następstwie roszczeń odszkodowawczych ze strony dwóch podmiotów, które również dysponują gruntami na terenach umownie zwanych Alt Buchholtz.

Alt Buchholtz ważny dla społeczności

- Dwa z kluczowych obszarów nie należą do Gminy Miasto Szczecina. Właścicielem tego po stronie północnej, obok Głazu Bukowskiego, jest Uniwersytet Szczeciński. Natomiast działek na południu - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Dopóki obie te instytucje nie złożą wniosku o zmianę zapisów przywołanego Studium, przetrwanie Alt Buchholtz będzie zagrożone - przekonywał Przemysław Słowik. - Dlatego apelujemy do obu tych instytucji publicznych o poszanowanie Alt Buchholtz i o zrozumienie, jak jest on ważny dla społeczności lokalnej. Czyli o wyłączenie go spod zabudowy. Instytucje publiczne powinny dbać o zachowanie takich terenów natury. Dla dobra publicznego.

Magistrat już prowadzi rozmowy w tej sprawie z władzami Uniwersytetu Szczecińskiego. Natomiast Partia Zielonych, niezależnie, właśnie wystąpiła z wnioskiem do szczecińskiej delegatury Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Pisząc w nim m.in.: „Zwracamy się do Państwa z wnioskiem o zmianę przeznaczenia posiadanych działek. Miałaby dotyczyć aktualizacji istniejącego zapisu o lokalizacji zabudowy mieszkaniowej z nowym przeznaczeniem na tereny zieleni. Jesteśmy przekonani, że dla instytucji publicznej jaką jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa bardzo ważna jest kwestia ochrony środowiska naturalnego. W przypadku terenów, o których wspominamy istotna jest szybka reakcja w celu prawnego zabezpieczenia lokalnego ekosystemu, którego zniszczenie poprzez zabudowę mieszkaniową doprowadzi do nieodwracalnych strat dla naszego środowiska naturalnego. Stojąc u progu katastrofy klimatycznej, obowiązkiem nas wszystkich jest zaprzestanie niszczenia zasobów naturalnych. Dlatego apelujemy do Państwa o złożenie wniosku do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie zachowania zieleni na wskazanych działkach".

ZUT złożył wniosek

Czy KOWR przychyli się do wniosku Zielonych? To jest możliwe, o czym najlepiej przekonuje przykład Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Jest właścicielem gruntu w rejonie zachodnim Alt Buchholtz, który również był przeznaczony pod zabudowę. Jednak po rozmowach z miastem, ZUT złożył oczekiwany wniosek do Studium.

- Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny poszedł w dobrą stronę. Liczymy, że podobnie postąpi Uniwersytet Szczeciński oraz szczeciński oddział Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Mamy nadzieję, że te instytucje publiczne spojrzą przychylnie na nasz wniosek i nie zawiodą społecznego zaufania, nie zawiodą szczecinian - mówił radny Przemysław Słowik. - Liczymy, że z podobnymi wnioskami do obu tych instytucji wystąpią również szczecinianie. Pokażmy, jak bardzo nam zależy na zachowaniu w naturalnym stanie Alt Buchholtz oraz terenów zielonych wokół niego.

Arleta NALEWAJKO