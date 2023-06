Policja nie ma wakacji. Kontrole na drogach, wodzie i w miejscach wypoczynku

Działania prowadzone będą na drogach, ale także wodzie i w miejscach zorganizowanego wypoczynku. Zachodniopomorska policja od 23 czerwca prowadzi akcję „Bezpieczne wakacje" - informuje st. sierż. Damian Orlik - Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie. Fot. Ryszard PAKIESER

Prewencja na drogach i wodzie, do tego kontrole miejsc wypoczynku oraz autokarów przewożących dzieci. Przy wsparciu funkcjonariuszy z innych garnizonów zachodniopomorska policja rozpoczyna w piątek (23 bm.) ponaddwumiesięczne działania „Bezpieczne wakacje".

Trzeźwość kierowców, sprawdzanie wymaganych uprawnień i stanu technicznego pojazdów, to tylko część elementów, jakie kontrolują policjanci w autokarach przed zaplanowanym wyjazdem zorganizowanym. Wszystko po to, aby wypoczywający szczęśliwie dojechali do celu. Okres wakacji znacząco intensyfikuje pracę policjantów ruchu drogowego w tym zakresie.

- Warto poprosić policjantów o sprawdzenie autobusu, którym będziemy podróżowali. Mundurowi sprawdzą nie tylko stan techniczny pojazdu, ale również trzeźwość kierowcy, jego uprawnienia do kierowania i czas pracy. Wszystkie te elementy są bardzo istotne dla bezpieczeństwa - przypominają policjanci z miejskiej i wojewódzkiej drogówki.

Najlepszym rozwiązaniem jest poinformowanie policjantów o planowanym wyjeździe z kilkudniowym wyprzedzeniem. To pozwoli uniknąć dłuższego oczekiwania na przyjazd patrolu. O pomoc w tym samym zakresie można się także zwrócić do Inspekcji Transportu Drogowego.

„Bezpieczne wakacje" to także wzmożone kontrole policji na drogach regionu. Mimo wysokich kar, nadmierna prędkość wciąż jest główną przyczyną wypadków. Kolejne częste wykroczenia to jazda pod wpływem alkoholu i narkotyków.

Sporo pracy będą mieli także funkcjonariusze prewencji, którym wsparcia udzielą policjanci z Warszawy i Poznania. W pasie nadmorskim powstaną też sezonowe posterunki policji.

- Będziemy kontrolować miejsca zorganizowanego wypoczynku, na koloniach i obozach przypominać dzieciom i młodzieży podstawowe zasady bezpieczeństwa nie tylko na drodze, ale także w wodzie - mówi st. sierż. Damian Orlik z Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie. - Obserwujmy pogodę i w razie nadchodzącego jej załamania, będąc w wodzie wyjdźmy z niej, będąc na łódce czy kajaku płyńmy do brzegu. Pamiętajmy również, że woda i alkohol to niedobre połączenie i częsta przyczyna tragedii.

Ubiegłoroczne wakacje w Szczecinie to 1081 kolizji i 81 wypadków, w których 93 osoby zostały ranne, na szczęście nikt nie zginął. W regionie było 3421 kolizji i 191 wypadków. Rannych zostało 216 osób, a 15 zginęło. Policjanci mają nadzieję, że za nieco ponad 2 miesiące będą mogli podać tegoroczne, znacznie lepsze statystyki. ©℗

Tomasz TOKARZEWSKI