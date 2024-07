Zamknięte ulice wokół Wałów Chrobrego

Zamknięta ul. Jana z Kolna Fot. Agata JANKOWSKA

W poniedziałek 29 lipca wprowadzono kolejny etap zmian w organizacji ruchu związanych ze zbliżającym się finałem regat. Zamknięto przede wszystkim ulice wokół Wałów Chrobrego, w tym ul. Jana z Kolna.

Jak informuje Żegluga Szczecińska, z ruchu całkowicie wyłączone zostały ulice: Zbożowa i Wendy od skrzyżowania z ul. Spichrzową, Komandorska, Admiralska, ul. Wawelska na odcinku od ul. Jarowita do ul. Wały Chrobrego, Wały Chrobrego, H. Pobożnego na odcinku od ul. Z. Starego do ul. Szczerbcowej, Małopolska na odcinku od ul. Jarowita do ul. Komandorskiej, Jana z Kolna na odcinku od łącznicy wjazdowej Trasy Zamkowej od strony Mostu Długiego do ul. Kapitańskiej, łącznica wjazdowa i zjazdowa Trasy Zamkowej w kierunku ul. Dubois. Ruch pojazdów zostanie ograniczony na ulicach (wjazd wyłącznie z przepustkami), Łady na odcinku od ul. Kapitańskiej do skrzyżowania z ul. Dubois oraz ul. Storrady.

Przejazd możliwy jest tylko i wyłącznie po okazaniu przepustek.

To drugi etap zmian w organizacji ruchu drogowego przed The Tall Ships Races. Pierwszy wprowadzono w sobotę 27 lipca na ulicy Zbożowej i Wendy od skrzyżowania z ul. Spichrzową oraz na ul. Komandorskiej.

Po zamknięciu ul. Jana z Kolna przejazd odbywa się obecnie ulicami: Dubois – Parkowa – Malczewskiego – Matejki – Trasa Zamkowa (od strony Stoczni Szczecińskiej); Dubois – Parkowa – Malczewskiego – Matejki – Trasa Zamkowa – Farna – Sołtysia – Wyszyńskiego (w kierunku Mostu Długiego); Matejki – Malczewskiego – Parkowa – Dubois (od strony Trasy Zamkowej w kierunku Stoczni Szczecińskiej); Wyszyńskiego – al. Niepodległości – Wyzwolenia – Malczewskiego – Parkowa – Dubois (w kierunku Stoczni Szczecińskiej od strony Mostu Długiego).

Już widać, że zamknięcie ul. Jana z Kolna zintensyfikowało ruch samochodowy na odcinkach wyznaczonych do objazdu. W godzinach szczytu można oczekiwać wzmożonego ruchu.

Kolejny etap zmian w organizacji ruchu rozpocznie się w środę 31 lipca zaraz po północy. Zamknięte zostaną kolejne ulice w rejonie Wałów Chrobrego.

Przywrócenie całkowitego ruchu pojazdów na wyłączonych odcinkach nastąpi 8 sierpnia do godz. 4.00.

Szczegółowe informacje na temat zmian w ruchu znajdują się na stronie organizatora: https://tallships.szczecin.eu/organizacja-ruchu. ©℗

(aj)