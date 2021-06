Regaty The Tall Ships Races 2021 odwołane. Co w zamian w Szczecinie?

Decyzją głównego organizatora oraz miast goszczących wielkie żaglowce regaty The Tall Ships Races 2021 zostały odwołane. Mimo to, do Szczecina przypłyną żaglowce i będziemy mogli uczestniczyć w żeglarskim święcie - zapowiada magistrat.

Główny organizator regat Sail Training International w porozumieniu ze wszystkimi portami, zdecydował odwołać regaty The Tall Ships Races 2021. Powodem są przedłużające się obostrzenia covidowe uniemożliwiające przeprowadzenie wyścigu zgodnie z jego ideą. Tegoroczna trasa regat została wpisana już na rok 2024, co oznacza, że za trzy lata Szczecin będzie portem finałowym dla uczestników regat wielkich żaglowców. W ramach rekompensaty miasto otrzymała 50 proc. rabat opłaty aplikacyjnej.

Żagle 2021. Żeglarski Szczecin

Miasto zapowiedziało jednak, że zaplanowana na przełom lipca i sierpnia impreza odbędzie się w nowej formule.

- Żagle 2021. Żeglarski Szczecin – to wydarzenie o charakterze morskim, które zbliży mieszkańców i turystów do żeglarskiego świata - wyjaśnia Celina Wołosz, rzecznik prasowy spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia. - Cumujące po obu stronach Odry (połączonej mostem pontonowym) imponujące żaglowce zadbają o morski klimat. To także ogromne rodzinne święto, które będzie obfitowało w ciekawe aktywności – strefy: Food Truck, Craft Beer Zone, Sportu i Dziecięca oraz wesołe miasteczka w tym Holiday Park z największym kołem młyńskim w Polsce - zapowiada rzeczniczka.

Impreza ma koncentrować się głównie na Łasztowni i zaplanowana jest od 30 lipca do 1 sierpnia. Wzdłuż ulicy Jana z Kolna, na tarasie Wałów Chrobrego pojawią się stoiska sprzedażowe, a na placu Mickiewicza przygotowane zostaną strefy aktywności dla dzieci. Na Łasztowni i Wyspie Grodzkiej można będzie uczestniczyć w koncertach, warsztatach i sportowych zawodach. Muzyka szantowa ma rozbrzmiewać ze sceny ulokowanej przy pomniku Centaura.

Regaty Bałtyckie

Załogi żaglowców i jachtów, które będą chciały jednak rywalizować na Bałtyku, mogą wziąć udział w Regatach Bałtyckich. Za organizację tego wydarzenia odpowiada Centrum Żeglarskie w Szczecinie.

- Zapewniamy, że Regaty Bałtyckie oraz wydarzenie na lądzie będą wyjątkowe i chociaż w pewnym stopniu zrekompensują brak tegorocznych The Tall Ships Races. Zostaną przeprowadzone zgodnie z zasadami bezpieczeństwa oraz obowiązującego reżimu sanitarnego. Nowy format pozwoli zaoszczędzić w budżecie 9 mln zł - zapewnia Celina Wołosz.

(k)