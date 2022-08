Zamkną Odrę. Sztab kryzysowy obraduje od rana

czytaczK

2022-08-12 12:52:14

Nie! Nic nie róbcie. Po prostu, drogi rządzie, drogi reprezentancie rządu, zrezygnujcie z władzy. Już wystarczy. Już dobrze. Proszę! My posłuchamy, co mają do powiedzenia w sprawie Odry Niemcy. A Wy ruszajcie na pielgrzymki, może realizujcie sie bardziej jeszcze duchowo? To jest przecież na prawdę ważne, prawda? Tylko już nie rządzcie - inflacja 15%, wieczne kłotnie z UE, a teraz zatruta rzeka i reakcja po - po jakim czasie? 2 tygodnie? Już dobrze, już starczy tych rządów.