Coraz więcej śniętych ryb w Odrze na południu województwa zachodniopomorskiego

W piątek od rana pojawia się coraz więcej informacji o śniętych rybach masowo znajdowanych w Odrze w południowych rejonach naszego województwa.

Takie sygnały płyną m.in. z okolic Bielinka, Osinowa czy Siekierek. "To smutny i tragiczny widok" - na swoim profilu facebookowym napisał Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego. "Podjąłem decyzję o wysłaniu pracowników naszych Parków Krajobrazowych do Doliny Dolnej Odry aby monitorowali sytuację. Drodzy mieszkańcy, jeśli zauważyliście martwe ryby, ptaki, to prosimy informujcie o tym Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego" - zwraca się z apelem marszałek.

Przypomina on, że Dolina Dolnej Odry, to ostatni tak cenny przyrodniczo obszar w Europie. Występuje tu ponad 170 gatunków ptaków, w tym unikalnych. Wśród nich są m.in. bieliki czy puchacz Bubo-bubo.

Płakać się chce z bezradności... Opublikowany przez Ryszard Matecki Czwartek, 11 sierpnia 2022

Film pokazujący dziesiątki śniętych ryb w Odrze na swoim profilu zamieścił Ryszard Matecki z Ośrodka Edukacji Regionalnej "Wiejski Kocur" w Zatoni Dolnej w powiecie gryfińskim. "Płakać się chce z bezradności..." - napisał w komentarzu do filmu.

(k)