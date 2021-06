Zajrzeliśmy do Willi Lentza jeszcze przed wielkim otwarciem. Wnętrza są zachwycające!

W piątek (11 czerwca) zaplanowane jest wielkie otwarcie Willi Lentza - po kompleksowym remoncie konserwatorskim budynku oraz ogrodu. Ten obiekt, który wielu szczecinian pamięta jako siedzibę Pałacu Młodzieży, to perełka architektoniczna i jeden z najpiękniejszych budynków w mieście, mieszczący się przy al. Wojska Polskiego. Zajrzeliśmy do wnętrz willi jeszcze przed oficjalną inauguracją - zapraszamy do obejrzenia zdjęć!

Willa Lentza została wybudowana na zamówienie Augusta Lentza (udziałowca i dyrektora Szczecińskiej Fabryki Wyrobów Szamotowych) w latach wielkiego rozwoju miasta (1888–1889). Właściciel nie cieszył się długo urokami swojej rezydencji, bowiem zmarł nagle, zaledwie pięć lat po oddaniu do użytku budynku. Zresztą, w tym czasie na stałe mieszkał już w Berlinie. W 1935 roku wdowa po kolejnym właścicielu wydzierżawiła, a następnie sprzedała willę miastu, które z kolei wynajmowało ją partii hitlerowskiej, a potem wojsku. W grudniu ​1939 roku kierownictwo okręgu NSDAP urządziło w piwnicy betonowy schron przeciwlotniczy. W czasie wojny użytkownikiem budynku był Trzeci Zwiadowcy Pułk Lotnictwa. Po wojnie była tu najpierw siedziba radzieckiego sztabu wojskowego, potem willę przejął kościół rzymskokatolicki (budynek miał być siedzibą kurii i miejscem zamieszkania biskupów, do czego w końcu nie doszło), następnie władze państwowe przekazały obiekt Towarzystwu Przyjaciół Dzieci, które otworzyło tu, w 1950 roku, Pałac Młodzieży. Ta placówka funkcjonowała w tym miejscu do 2008 roku. Potem były tu: „Bałtycki Port Kultury” oraz instytucja pn. „Szczecin 2016”. W latach 2018 - 2019 przeprowadzono, kosztem przeszło 20 milionów złotych z zasobów miasta, kompleksowy remont konserwatorski budynku oraz ogrodu.

Teraz rozpoczyna się nowy rozdział w historii Willi Lentza! Zgodnie z planami, mają się tu odbywać choćby spotkania twórcze, małe formy teatralne oraz koncerty kameralne.

Szczegółowy program otwarcia można znaleźć na stronie: https://willa-lentza.pl

