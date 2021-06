Bezpłatne wejściówki na otwarcie Willi Lentza - od środy od południa

Wystawy w budynku i w ogrodzie, koncerty muzyki klasycznej, jazzowej i elektronicznej, spektakl i film o przywracaniu obiektu do świetności - to tylko część atrakcji, jakie czeka na tych wszystkich, którzy będą chcieli od piątku (11 czerwca) do niedzieli odwiedzić nową szczecińską instytucję kultury, czyli Willę Lentza. Uwaga! W środę (9 czerwca) od godziny 12 udostępniony będzie link, pozwalający pobrać wejściówki na wydarzenia organizowane w tym obiekcie w ramach inauguracji, na stronie internetowej: www.bilety.willa-lentza.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń!

W programie oficjalnego otwarcia Willi Lentza są m.in.: spektakl pt. „1888. Willa miłości” z aktorami kilku szczecińskich scen, koncerty - choćby orkiestry Fundacji Akademia Muzyki Dawnej pod dyrekcją Pawła Osuchowskiego, orkiestry Baltic Neopolis Ochestra (to będzie kilka występów, a jeden z nich pod dyrekcją Krzesimira Dębskiego), formacji - Jazz Band Młynarski-Masecki i Mitch & Mitch oraz mapping nawiązujący do historii willi, podczas którego bvryła budynku cały czas będzie ewoluować. W finale zmieni się w migające cząstki, które wypełnią elewację i przywrą do niej jak do elektromagnesu. Finałem sceny stanie się ożywiona sylwetka gospodarza rezydencji – Augusta Lentza. Jego portret zamknie się w liczbie 1888.

Willa Lentza to jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc na mapie Szczecina. Wyjątkowej klasy zabytek architektury, skrywający złożoną historię, wzniesiony został na zamówienie Augusta Lentza w latach wielkiego rozwoju miasta (1888–1889), według projektu Maxa Drechslera i był świadkiem aktywności wielu jej użytkowników. Kilka lat temu włodarze Szczecina zdecydowali o przeprowadzeniu kompleksowych prac konserwatorskich willi i otaczającego ją ogrodu.

(MON)