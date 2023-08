Za rajd po Szczecinie kierowca zapłaci dwa tysiące złotych mandatu

29-letni kierowca za poruszanie się po Szczecinie z niedozwoloną prędkością aż 118 km/h zapłaci mandat w wysokości dwóch tysięcy złotych. Nie dość, że przekroczył dozwoloną prędkość o 48 km, to w trakcie kontroli policyjnej okazało się, że to jego nie pierwsze przewinienie.

- Wakacje powoli dobiegają końca i aby powroty były dla wszystkich bezpieczne należy przestrzegać obowiązujących przepisów a przede wszystkim poruszać się z dozwoloną prędkością - tłumaczą szczecińscy policjanci. - Nadmierna prędkość, niedostosowanie jej do warunków na drodze to jedna z głównych przyczyn wypadków na drodze. Dlatego trzeba eliminować z ruchu drogowego kierowców, którzy nie stosują się do przepisów w tym zakresie.

Ryzykowane i nieodpowiedzialne zachowanie na drodze 29-letniego mężczyzny na szczęście przerwali mundurowi, którzy mierzyli pomiary prędkości na jednej z ulic Szczecina. W trakcie interwencji okazało się, że 29-latek ma zbyt "ciężką nogę" i już wcześniej był karany za podobne czyny. Za szybką jazdę policjanci wręczyli kierowcy mandat na kwotę dwóch tysięcy złotych.

Policja przypomina: recydywa drogowa to sytuacja, w której doszło do złamania przepisów z tej samej grupy w ciągu dwóch lat od ostatniego wykroczenia. Oznacza to, że mandat drogowy będzie dwukrotnie wyższy niż w pierwszym takim wykroczeniu.

(kel)