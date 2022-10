Wciąż jeżdżą na podwójnym gazie. Policja podsumowała weekend na szczecińskich drogach

Przez miniony weekend funkcjonariusze szczecińskiej drogówki zatrzymali aż szesnastu kierowców pod wpływem alkoholu! Trzem kierującym zatrzymali prawo jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości w obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h. Łącznie funkcjonariusze wyłapali blisko 150 kierujących ze „zbyt ciężką nogą”.

Brak odpowiedzialności oraz wyobraźni, to zachowania kierujących, którzy zostali zatrzymani przez drogówkę w Szczecinie. W miniony weekend policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Szczecinie zatrzymali 3 kierujących, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h. Kierującym odebrano prawa jazdy oraz nałożono na nich mandaty karne. Dwóch „śmiałków” wsiadło za kierownice, nie posiadając do tego w ogóle uprawnień, co według nowych przepisów skutkuje obligatoryjnym skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu.

W czasie weekendu policjanci ujawnili również szesnastu kierujących, którzy zdecydowali się na kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu. Niestety, nietrzeźwi kierujący oraz osoby pod wpływem środków odurzających, które wsiadają za kierownicę są jednymi z największych zagrożeń na drodze dla nas i naszych bliskich. Wsiadanie za kółko po spożyciu alkoholu to jeden z największych grzechów polskich kierowców. Konsekwencją jazdy na podwójnym gazie dotkliwe kary.

Przypominamy: za jazdę po spożyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila we krwi) grozi 15 punktów karnych

mandat w wysokości 5000 zł oraz zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat. Nietrzeźwy kierowca traktowany jest jak przestępca i jazda pod wpływem alkoholu może skończyć się więzieniem. Kara za jazdę po ponad 0,5 promila to odpowiednio: 10 punktów karnych, grzywna, która jest uzależniona od dochodów (od 10 do 540 stawek dziennych), sankcja od 5000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, kara do 2 lat pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata. Kierowcy-recydywiści złapani ponownie na jeździe pod wpływem alkoholu zapłacą 10 tys. zł kary i grozi im 5 lat więzienia. Gdy spowodują wypadek, odsiadka może wynieść nawet 12 lat. Do tego dochodzi utrata prawa jazdy, nawet dożywotnio czy inne dodatkowe sankcje.



(kel)