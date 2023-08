Oszuści nie mają wakacji. Trzy szczecinianki straciły spore kwoty

Najpierw zdobywają zaufanie ofiary, uwiarygadniają się na różne sposoby - podają się za bliskich członków rodziny, albo za pracownika banku czy nawet za policjanta, urzędnika, wykorzystują linki do fałszywych stron banków lub instytucji… Wszystko po to, żeby przekonać do przekazania pieniędzy lub przejąć kontrolę nad kontem ofiary. W Szczecinie tylko w jeden dzień minionego tygodnia przestępcy oszukali aż trzy kobiety. Jedna straciła aż 20 tysięcy złotych.

- Oszuści niestety nie próżnują i ponownie dzwonią nie tylko do seniorów, odbierając oszczędności życia - poinformowała w piątek szczecińska policja już nie po raz pierwszy i niestety prawdopodobnie nie ostatni. - Tylko wczoraj w ten sposób zostały oszukane trzy kobiety.

Policjanci przypominają więc, by rozmawiać z członkami rodzin o metodach działań przestępców.

- Oszuści potrafią uwiarygodnić się na różne sposoby, wykorzystując w tym celu np. linki do fałszywych stron banków (do złudzenia przypominających te prawdziwe) lub stosując wyszukane triki socjotechniczne i manipulację - podkreślają policjanci.

