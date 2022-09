Za postawę godną naśladowania. Medal dla młodych, wrażliwych, odważnych

Czerwcowy, wakacyjny dzień spędzali na terenie rekreacyjnym przy ul. Podgórnej w Bezrzeczu (gmina Dobra). Mieli już wracać do domów, gdy zobaczyli osobę, która - jak wtedy pomyśleli - zamierzała odebrać sobie życie. Kolejne chwile potwierdziły te przypuszczenia. Nie wahali się - zaczęli działać, zapobiegli tragedii. Za tę postawę ci młodzi ludzie zostali w piątek (30 września) wyróżnieni medalami "Postawa godna naśladowania". Przyznano je 10 osobom.

- Dziś jest siedmiu z dziesięciu wspaniałych młodych ludzi (nie wszyscy mogli być osobiście - red.), nawet nie mają jeszcze 18 lat, ale i w sercu, i w głowie mają potrzebę i naturalny odruch człowieczeństwa - mówił podczas wręczania wyróżnień starosta policki Andrzej Bednarek. - Niech te medale, które specjalnie na taki cel są przeznaczane, będą tym symbolem podziękowania, będą wyrazem głębokiego szacunku. Jestem pewien, że mój świat i moja przyszłość zależy od was. A jeśli od was, to możemy być spokojni o przyszłość naszego powiatu, naszych gmin i naszego kraju.

O takie wyróżnienie tych osób wystąpiła wójt gminy Dobra Teresa Dera.

- To są osoby, które swoją postawą, postawą godną naśladowania, uratowały życie ludzkie - mówiła w czasie uroczystości. - Myślę, że takich osób jest więcej, tylko nie o wszystkich wiemy, nie do wszystkich docieramy. Tu nam się udało szybko ustalić osoby, nazwiska. I postanowiliśmy wystąpić o medal "Postawa godna naśladowania". Dzięki takiej postawie i tak szybkiej reakcji tej młodzieży można było zapobiec tragedii. Bardzo dziękujemy. Rodzicom i opiekunom gratulujemy takiego wychowania dzieci.

Niektórym z wyróżnionych podczas uroczystego wręczenia medali towarzyszyli właśnie rodzice.

- Jestem bardzo dumna - przyznała mama jednego z wyróżnionych. - Przecież to było takie niecodzienne wydarzenie, a oni stanęli na wysokości zadania.

- Trzeba było pomóc - mówią krótko o swoim zachowaniu sami wyróżnieni.©℗

