Za długoletnią służbę. Pracownicy „Gryfii” z medalami od prezydenta Polski

„Medal złoty za długoletnią służbę” – takie odznaczenie nadał 42 pracownikom Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” SA w Szczecinie prezydent RP Andrzej Duda. Uroczyste wręczenie medali przez wojewodę Zbigniewa Boguckiego odbyło się we wtorek (13 września) w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim. W ceremonii uczestniczyło kierownictwo „Gryfii”.

Odznaczenia nadano stoczniowcom za wzorowe wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

– Ta ziemia i to miasto jest miejscem szczególnym na mapie Polski – mówił wojewoda do uhonorowanych pracowników „Gryfii”. – Myślę, że państwo jesteście takim bardzo czytelnym, bardzo jasnym i oczywistym świadectwem tego, że właśnie tak jest, że ten przemysł okrętowy, przemysł stoczniowy jest niezwykle ważny nie tylko z punktu widzenia samego Szczecina i Pomorza Zachodniego, ale z punktu widzenia najbardziej żywotnych interesów Rzeczypospolitej.

Dodał, że gdyby nie praca i wieloletnie doświadczenie odznaczonych, to żaden, nawet najlepszy zarząd nie byłby w stanie sobie poradzić.

– Państwo jesteście największą wartością tej firmy – podkreślił Z. Bogucki. – Wszystko można zbudować, wiele rzeczy można kupić, ale najtrudniej o człowieka, o tego, który jest zaangażowany, który ma wiedzę i wieloletnie doświadczenie, bo to buduje się po prostu dekadami. I państwo jesteście tego najlepszym przykładem. Stanowicie olbrzymią wartość nie tylko dla „Gryfii”, Szczecina i Pomorza Zachodniego.

Prezes MSR „Gryfia” Krzysztof Zaremba podziękował za pośrednictwem wojewody prezydentowi Polski za docenienie najważniejszych pracowników spółki i samej stoczni.

– Nie byłoby „Gryfii” i nie mielibyśmy dzisiaj czego świętować, gdyby nie jej pracownicy i ich aktywna obrona tej firmy, szczególnie w ostatnich 15 latach – zaznaczył K. Zaremba, który pogratulował odznaczonym.

Przypomniał, że stocznia jest w trakcie wielkiej modernizacji i naprawy.

– Mam nadzieję, że to wszystko, do czego się zobowiązaliśmy jako zarząd, doprowadzi „Gryfię” do tego punktu, w którym nie na 100, ale na 110 procent jej byt i dalsze funkcjonowanie będzie zapewnione – powiedział prezes Zaremba.

Przypomnijmy, że w tym roku szczecińska remontówka obchodzi 70-lecie swojej działalności. ©℗

