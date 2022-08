Za mało tlenu dla ryb w Odrze. Strażacy na ratunek

Zachodniopomorscy strażacy uruchomią pompy do napowietrzenia - mają one pomóc rybom w Odrze, którym brakuje tlenu. Poinformował o tym wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki na Twitterze: "Ratujemy ryby przed przyduchą‼ Poleciłem Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Szczecinie uruchomić pompy do napowietrzenia wody tam gdzie to możliwe. Jestem w kontakcie z wędkarzami koordynującymi akcję. Typujemy lokalizację. Pierwsze pompy zadysponowałem do Siadła Dolnego. Kolejne wyruszą niebawem!".

Komentarze

zxc 2022-08-20 23:50:19 @RyzyTwoj,beret ,o ile go jeszcze masz i wiesz ,to TVPiS juz dawno go zryla.Czajka w Warszawie to pikus z katasrofa ekologicza na tak wielkim odcinku Odry.Jednak PiSi mozg ,o ile jeszcze tam jest tego nie zrozumi.

@ @ Ryży 2022-08-20 19:55:06 Matko! Jak TVN potrafi zryć beret...

OK.2010 2022-08-20 19:43:54 Widać to po komentarzach i działaniu, że propaganda PIS-owska ma krótkie nogi no nie.

@@ Ryży 2022-08-20 18:34:15 Jak PO ma takich imbecyli na składzie to współczuję. Ogarnijcie się trochę, bo żenada coraz większa.

Anty pis 2022-08-20 18:33:41 PO juz 7 lat Nie rzadzi, to jak ten PiS jest slaby skoro majac wszystkie instytucje “Nitrasek” z “TuSSkiem” dalej dzialaja. Putin by sobie dawno poradZil czyli nawet to tak podlego wzorcA Nie jestescie w stanie dorownac. OdlicZamy dni moze jesZcze rok wytrzyma ten kraj.

Gość 2022-08-20 18:33:38 O cie kur..strazacy będą pompować Odrę..o kur...nie wierzę..a gdzi areator itp ..gdzie są wody polskie i ich przygotowanie i sprzęt hahahahah nie ma .....

@@ Ryży 2022-08-20 18:12:48 Przecież pani Marszałek Polak mówiła , że w Odrze jest taka ilość rtęci , że skali zabrakło .Wiarygodna jak całe PO

Jozio 2022-08-20 17:28:25 A to szkkda ze tak sie to konczy poniewaz o czym bede mowili platfusy z PO parti oszustow. Lewicowi Post komuchy i szymek kotlownia. No coz moze znajda inny temat zeby siac klamswta i propagande wsrod polakow. Na czyms musza zerowac bo bez programu to wyborow za rok nie wygraja q tak to maja czym glupichbi naiwnych straszyc.

Andi1 2022-08-20 17:27:20 Za mało H2O w wodzie z Odry 🙈 Jeśli ktoś wierzy medią to współczuję. Pozdrawiam

@ Ryży 2022-08-20 17:26:46 Trzeba być ostatnim idiotą ( Wody Polskie ) , aby zezwolić na zrzut solanki do Odry przy tak niskim stanie wody i nie kompromituj się z ta rtęcią , bo jest nadal obecna w kanałch Odry co potwierdza GIOŚ PISowski płatny pachole !! Teraz woda spłynęła do Bałtyku i ślad po solance zaginął i jeszcze Kaczysyn z Krzywoustym i rumianym Zbynkiem sukces odtrąbią ??? jAK Z CZARNOBYLEM ZA KOMUNY !!!