Skąd się wzięły złote algi w Odrze?

– Ze strony naszych instytucji prowadzone są działania kontrolne – podkreśliła. – Żadne z tych działań do dzisiaj nie doprowadziło nas do wniosków, które można byłoby połączyć z sytuacją na Odrze. Proszę nie ulegać spekulacjom. Proszę pamiętać, że działa też konkurencja w tle. Rzetelne i potwierdzone informacje będą przekazywane.

Minister zaapelowała do polityków, by nie krytykowali pracy naukowców, którzy wyjaśniają katastrofę w Odrze, szczególnie w sposób, w jaki robią to obecnie członkowie opozycji.

Jak dodała, złota alga to gatunek, który rzadko występuje na świecie. Teraz należy sprawdzić, co doprowadziło do jego pojawienia się w Odrze, a także, jak można te organizmy usunąć z wody. Ich ilości w rzece są ogromne i można mówić o masowym zakwicie glonów. Dalsze badania mają polegać na sprawdzeniu toksyczności wykrytych alg. Do ich pojawienia się mógł doprowadzić niski stan wody, wysoka temperatura i wysokie zasolenie wody.

Komentarze

@Solniczka 2022-08-19 23:00:56 Nie powtarzaj bredni. KGHM w lipcu 2022 zrzucił tylko 12% tego co w lipcu 2021. Poza tym jakim cudem woda była zasolona pod koniec lipca już co najmniej 100 kilometrów powyżej Głogowa? Popłynęła pod prąd?

do Jarek weź 2022-08-19 23:00:27 A ty ile worków ryb POmogłeś wynieść ? Zobacz obok jest inny artykuł z lansikiem przed kamerami POmagierów z oPOzycji. Może tam coś napiszesz ?

123 2022-08-19 22:36:12 mato i córko teraz suweren mysli ze jest złoto w odrze i ruszył z durszlakami i szukajo złota ! a tu ukryty plan ze odlownia za darmo ryby i inny syf, plan prima sort pl 2022 .zloto z enbepe łotruło łodre !!! tyle złota jak zyc , kto ma to łowic, poszukiwacze złota mile widziany, ryby do pieca na zimę a złoto do suwerena !!!!

Do @ Irek 2022-08-19 22:33:36 Tylko zasadnicze pytanie dlaczego Sanepid , Wojewódzki Inspektorat Ochrony Srodowiska i Wody Polskie nie zareagowały na przyniesione do badania śnięte ryby przez wędkarzy z PZW pod koniec lipca ?? Tu jest problem !! RYBY SPALONO ZAMIAST ZBADAĆ !! Wadza nie działa , jak za komuny ( wyciszamy , rozmasowujemy ) może samo minie itd. NP. WODY WOLSKIE KACZYSYNA zatrudniają ponad 5500 osób !! Co oni robili Duklanowski w Ciecinie ??

Do @ Solniczka 2022-08-19 22:31:53 Opowiedz biedo intelektualna co zrobiły rządowe instytucje z rybami przyniesionymi do WIOŚ Wrocław w ostatnich dniach lipca ?? POdpowiem NIC i spaliły dowody w sprawie zamiast reagować !! Więc ?? 8 gwiazdek Trollu!

@ Irek 2022-08-19 21:48:03 Oczywiście ty wolisz bajki o rtęci z której nawet Niemcy się wycofali. Tylko Donek i POKOnani brną dalej w te bzdury aby siać zamęt i panikę w społeczeństwie. A programu od 7 lat dalej nie ma i nie będzie.

@ Solniczka 2022-08-19 21:29:18 Jako "ekspert" od teorii zasolenia z 29 lipca - 10 sierpnia ponoć? z Głogowa, wyjaśnij nam ten temat. Pierwsze śnięte ryby pojawiły się 27 lipca w Oławie. Skoro Głogów leży 100km powyżej Oławy to jakim cudem i prawem to zasolenie przemieściło się 100 km pod prąd Odry ? Daty też nie pasują bo wynika z nich że najpierw były śnięte ryby w Oławie a potem "zasolenie" w Głogowie? POpracuj nad swoją wersją bo popłyniesz z tą teorią jak Tusk z rtęcią.

Zubik 2022-08-19 21:00:12 ..ku....a na 100% to Tusk wpuścił te algi, razem z Merkelowa.

Wacław 2022-08-19 20:57:30 Opozycja swoją histerią tak poprowadziła sprawę że na tym tracą przedsiębiorcy. Nie ma roku by ryby nie były śnięte od upałow. Niemcy nie robią problemów i u nich biznes działa a u nas zamrozili biznes bo sie boją oskarżeń o zatrucie Polaków rtęcią. Tylko żadnej rtęci nie ma jest za to hiateria o procenty w sondażach. Jak można tak głupio politykować, po pierwsze nie szkodzić

Jarek weź 2022-08-19 20:20:12 No to przyszła pisowska pomoc w białych koszulach nad brzeg zatrutej rzeki , a ta pani co przypomina pewna postać z Muppet show widać że silna , mogłaby parę worków ryb pomoc

@fuckman.org 2022-08-19 20:12:05 W tym Szczecinie jest toksyczna marihuana Miasto Szczecin i sedziowie maja dochody z Handlu Narkotykami Hańba Szczecin Krzystka to Kuklux Klan.

Stary zgred 2022-08-19 19:59:30 Za komuny byłem kierownikiem działu produkcji. Do końca życia będę pamiętał słowa mojego sp dyrektora że nieszczęście zawsze może się zdarzyć mimo najlepszego przestrzegania przepisów. Ale najważniejsze jest przewidywać, reagować na czas i pierwsze co to chronić ludzi dzi i natychmiast wyprowadzić ich z zagrożenia. Tutaj przez dwa tygodnie zdychały ryby a nikogo z rządu to nie interesowało. Cieszcie się że to nie rtęć lub inne świństwo bo przez takie zaniechanie mielibyście trupów co niemiara.

Patryk 2022-08-19 19:32:53 Jak to skąd się wzięly złote algi, to Kaczynski Morawiecki i Ziobro je wpuścili a Moskwa pozwoliła. Wystarczy spytać się POwca to ci tak powie i potem dla niepoznaki zalali soloną wodą z kopalni i doprawili niemiecką rtęcią bo polska by była za słaba

Irek 2022-08-19 19:16:22 Kolejny sukces PIS-u .Algi rzadko wystepujące na swiecie a oni sprowadzili.No komu te bajki'

Solniczka 2022-08-19 18:40:44 a zasolenie skąd? Między 29 lipca a 10 sierpnia ogromne ilości zasolonej wody miały trafiać do Odry ze zbiornika Żelazny Most Zakładu Hydrotechnicznego KGHM w Głogowie,

Yyy 2022-08-19 18:06:59 Dwa zera

Donald Rtęć 2022-08-19 18:02:38 Co wy nam tu mydlicie oczy pisoskimi złotymi algami już był złoty pociąg i nic nie znaleziono. My stawiamy na sprawdzoną niemiecką rtęć co akumuluje i zabija jak czernobyl

dad 2022-08-19 17:50:19 A pacynka jeszcze głosu nie zabrała...a to dziwne..aa pewnie pływa rowerem wodnym po odrze i rybki łowi :)