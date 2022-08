Już ponad 94 tony śniętych ryb wydobyto z Odry w Zachodniopomorskiem

Ponad 94 tony martwych ryb wydobyto do piątku (19 sierpnia) z Odry w województwie zachodniopomorskim. To informacja służb prasowych wojewody z soboty. Na terenie Pomorza Zachodniego funkcjonuje w tej chwili 29 zapór. Są w 17 miejscach, między innymi na Dziewokliczu, przy Moście Cłowym, w Widuchowej. Prowadzony jest monitoring wszystkich ujęć wody pitnej nadzorowanych przez Sanepid, zlokalizowanych wzdłuż Odry.

Komentarze

Do Gryfice 2 2022-08-20 18:54:40 Jeżeli ktoś dzieli Polaków , to twój idol Kaczysyn nawet z mównicy sejmowej , czyżby amnezja ??

Gryfice 2 2022-08-20 18:24:47 Czy zawsze w ważnych sprawach dla Polaków należy zbijać kapitał wyborczy, zamiast współpracować jak robią to Niemcy rozumiem że Tuskowi brakuje władzy bo w UE to tylko był ale tak siać nienawiść między Polakami i szerzyć kłamstwa nie wolno. Normalny obywatel miałby postawione już zarzuty ale że w Polsce nie ma praworządności to Tusk chodzi i łże bezkarnie, nawet kandydować mu się nie chce do sejmu bo za dużo pracy i co na to powiedzą uczciwi członkowie PO.

@bielik 2022-08-20 17:32:31 Skąd ta informacja o 200 tonach ? Słuchaj i oglądaj różne telewizje i portale, a nie tylko tevałeny itp. Pominąłeś mój główny przekaz, że nikt wtedy nie robił hucpy , tak jak teraz lemingi, choć problem z przyduchą jest taki sam jak wówczas.

@bielik 2022-08-20 17:04:33 Ponad 94 tony śniętych ryb, to tyko zachodniopomorski odcinek Odry. Cała Odra to już setki ton i na tym nie koniec. Władza takich informacji nie podaje, bo źle to wygląda. Raporty z 2009 r. - Bug, Narew, Zalew Zegrzyński są w WIOŚ Warszawa. Niech Moskwa z resztą towarzystwa sobie poczyta - przyducha. Na pewno 200 ton? A skąd ta informacja?

@ Marek 2022-08-20 16:58:57 Przeczytaj biedo intelektualna co naPISałeś jeszcze raz i sam dmuchnij w alkomat , bo takie błędy można robić tylko grubo nachlanym :))) Ale rozumiem , to socjotechnika Kaczysyna zarzucać innym , co samemu sie robi na potęgę :)))

bielik 2022-08-20 16:09:59 94 tony śniętych ryb wydobyto z Odry. Przypominam lemingom z PO, że w 2009 roku, za czasów rządu Naczelnego Chemika RP wydobyto z Bugu i Narwi 200 ton śniętych ryb. I co, czy ktoś wtedy wyprawiał hucpę polityczną ? Niechby spróbował ! Zieloni i inni lewacy siedzieli cicho, jak mysz pod miotłą.

@bez sciemy 2022-08-20 15:46:00 Wiesz, jak sie popatrze na "inteligencje" na jak piszesz scianie zachodniej, to mnie nie dziwi, ze wybieracie ludzi pokroju Nitrasa.

Marek 2022-08-20 15:43:27 ja do tego.pana z PO co ciągle tu wyzywa od kaczysynów proszę po pierqsze nie obrażać innych ludzi tylko dlatego że nie są wyznwxami PO i jej teorii spiskowych a PO drugie proszę nie pisać po alkoholu bo pisze pan bełkotliwie

@Wacław I INNI 2022-08-20 14:56:37 Od sytuacji kryzysowych JEST RZĄD !! NIE SAMORZĄD ! Kiedy to pojmiecie PISowska patolo ?? Jakoś PISowski rząd POzbył sie odPOwiedzialności za oświatę , szpitale , ale POdwyżki kazał dać , jednocześnie zabierając przychody samorządom !! A wszystko PO to , aby ostatecznie wygłosić ,że samorządy są zbędne nie radzą sobie CAŁA "WADZA" W RĘCE PREZESA wOLSKI KACZYSYNA ...

Grzes 2022-08-20 14:55:35 Może naukowcy znajdą antidotum bo bardzo szkoda tych ryb.

Czy stwierdzono, 2022-08-20 14:48:18 że w szczecińskim odcinku Odry ginęły ryby?

Jazon 2022-08-20 14:34:48 W górnym biegu Odry padły ryby a my wyciągamy cały ten szajs, który nurt rzeczny przyniósł.

Gryfice 2022-08-20 13:51:41 Niemcy z Brandenburgii piszą że są już żywe ryby i raki obserwowane w Odrze po ich stronie

@ Irena 2022-08-20 13:51:20 Gdyby była dobra wola rządzących , to nie palili by dowodów w postaci ryb przyniesionych przez wędkarzy PZW pod koniec lipca do Inspektoratu ochrony środowiska we Wrocławiu , nie słuchaj TVPIS POszerz horyzonty ...

bolo 2022-08-20 13:28:35 Mówimy, że zagrożenie mija. "Nie trzeba się go bać". Robimy Żagle na bulwarach a dopiero do ludzi dojdzie, że to taka grająca orkiestra na Titanicu. Sprawa jest jednak wygląda na poważniejszą niż w ogólnodostępnych przekazach. Odro trzymam kciuki, że za kilkanaście lat jednak wróci życie..

Bez ściemy. 2022-08-20 12:57:40 Złe działania i zaniechania. Elektoratu nie mają już od dawana na całej ścianie zachodniej.

Wacław 2022-08-20 12:54:10 Nie podawano w mediach by samorządowcy w lubuskim i dolnośląskim stawiali zapory, Niemcy też na to nie wpadli i dopiero od Polaków w Szczecinie usłyszeli że można stawiać zapory, nawet dostali ze 2 zapory które i tak musieli na ich brzegu Polacy rozstawić. Z tego należy wnioskować że ryby płynęły z góry rzeki śnięte. Za dwa trzy dni wszystko będzie wiadome bo widziano już żywe ryby

Ale napiszcie czy 2022-08-20 12:30:48 te padnięte ryby to są te, które NAPŁYNĘŁY do nas MARTWE, czy z naszego, szczecińskiego odcinka Odry.