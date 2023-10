Z rady miasta do ław poselskich

Dariusz Matecki i Patryk Jaskulski to byli już szczecińscy radni. Zostali wybrani do Sejmu i na wtorkowej sesji RM nie mogli już uczestniczyć w głosowaniach. Fot. Dariusz Gorajski

Dwóch radnych odchodzi ze szczecińskiej Rady Miasta po niedzielnych wyborach. To Patryk Jaskulski z Klubu Koalicji Obywatelskiej i Dariusz Matecki, najbardziej aktywny radny Klubu PiS. Obaj panowie dostali się do Sejmu i zapowiadają dalszą aktywną pracę. Zgodnie z przepisami we wtorkowej sesji nie mogli już brać udziału jako radni.



- Wynik, jaki osiągnąłem, na pewno cieszy, ale i zaskakuje - mówi "Kurierowi" Patryk Jaskulski. - Startowałem z 20. miejsca i matematycznie miałem niewielkie szanse. Jednak jak się okazuje, to nie miejsce na liście decyduje o sukcesie, a liczba głosów i zaufanie szczecinian, którzy decydują, kto zasiądzie w polskim Sejmie. Zapowiadam, że - jak do tej pory - będę ciężko pracował, teraz już nie tylko na rzecz Szczecina, ale wszystkich samorządów województwa.

Oceniając swoją pracę w Radzie Miasta za największy sukces uważa doprowadzenie do budowy parku na Psim Polu.

- Ale cieszą też te mniejsze, widoczne każdego dnia sukcesy, jak doświetlenie przejść dla pieszych, budowa chodników, ustawienie ławki, remont boisk, wiaty na przystanku czy wiatki dla pomarańczki przeprowadzającej dzieci do szkoły - dodaje. - Z tych małych rzeczy budowane jest całe miasto i małe rzeczy podnoszą jakość życia.

O sprawach zwykłych ludzi jak sukcesie mówi też drugi z byłych już radnych - Dariusz Matecki.

- Mógłbym opowiadać o ratowaniu sądów w Pyrzycach czy Policach, ale to codzienne sprawy zwykłych ludzi powinny być dla radnego najważniejsze. Mieszkańcy zwracali się do mnie naprawdę z wieloma problemami. Czasem to są sprawy dotyczące choćby podwórek, ale to one właśnie mają znaczenie - mówi Dariusz Matecki.

Liczy, że Zjednoczona Prawica utworzy rząd, a gdyby się to nie udało, zapowiada, że będzie opozycją konstruktywną. Podobnie jak Patryk Jaskulski uważa, że poseł może być na co dzień bliżej swoich wyborców i mieszkańców nie tylko Szczecina, ale wszystkich miejscowości regionu. ©℗

Tomasz TOKARZEWSKI

Więcej na ten temat w środowym „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 18 października 2023 r.